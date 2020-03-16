Коронавирус
RT на русскомМишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС. Так, медиков обеспечат дополнительными стимулирующими выплатами.
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Финансы
Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей
Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
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Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
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Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.
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Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
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В интернете появился стартап, который продает снимки несуществующих обнаженных женщин.
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Всемирная организация здравоохранения развенчала распространенные среди населения разных стран мифы и неправильные представления о новом коронавирусе COVID‑19 и опубликовала свои рекомендации по защите от опасного заболевания.
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Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
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Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
Авто
АвтоВАЗ выпустит обновленный Lada Largus Cross
Первые экземпляры обновленного Largus Cross сходят с линии ПАП B0 (производство автомобилей на платформе B0) главного конвейера АвтоВАЗа.
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Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
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Фадеев назвал Наргиз «самым главным вруном в мире»
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Под наблюдением на коронавирус в Удмуртии остается 51 человек
В настоящее время в Удмуртии не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.
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Экономика
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Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
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Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
На сегодняшний день в России зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.