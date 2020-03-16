Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС. Так, медиков обеспечат дополнительными стимулирующими выплатами.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

В России придумали, как не допустить краха экономики из-за коронавируса

URA.Ru03:23

Правительство объявило о новых мерах поддержки экономики и населения из-за коронавируса

Дождь04:36

Правительство объявило новые меры поддержки экономики из-за коронавируса

Московский Комсомолец03:27

Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

RT на русском04:26

Правительство объявило новые меры поддержки экономики из-за коронавируса

РБК02:57

Мишустин рассказал о мерах поддержки экономики из-за коронавируса

РЕН ТВ02:37

Правительство России решило закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей

Эхо Москвы04:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
Финансы

Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей

Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
Ведомости 05:05
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Экономика

В РФ готовят план первоочередных действий в связи с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до вечера 17 марта разработать план первоочередных действий из-за распространения коронавируса.
Аргументы и Факты 03:49
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru вчера в 10:46
Общество

Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 01:33
Происшествия

Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»

Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Интерфакс 05:07
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Общество

Студентов в России рекомендовали переводить на дистанционное обучение

Российским вузам рекомендовано переводить студентов на дистанционное обучение.
BFM.ru вчера в 13:15
Общество

Россияне скупают крупы и макароны на фоне коронавируса

Торговые сети и онлайн-магазины России зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены.
Накануне.Ru вчера в 18:26
Общество

В США приступили к испытанию вакцины от COVID-19 на людях

Первый из 45 молодых и здоровых волонтеров в США получит сегодня экспериментальную дозу вакцины от коронавируса.
BFM.ru 04:40
Политика

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

REGNUM 01:17
Технологии

Появился генерирующий снимки обнаженных женщин сайт

В интернете появился стартап, который продает снимки несуществующих обнаженных женщин.
Lenta.ru 02:30
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Газета.Ru вчера в 10:15
Здоровье

ВОЗ опровергла расхожие мифы о коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения развенчала распространенные среди населения разных стран мифы и неправильные представления о новом коронавирусе COVID‑19 и опубликовала свои рекомендации по защите от опасного заболевания.
Пятый канал вчера в 10:55
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 19:12
Авто

АвтоВАЗ выпустит обновленный Lada Largus Cross

Первые экземпляры обновленного Largus Cross сходят с линии ПАП B0 (производство автомобилей на платформе B0) главного конвейера АвтоВАЗа.
Российская газета 03:05
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз «самым главным вруном в мире»

Газета.Ru вчера в 15:27
Здоровье

Под наблюдением на коронавирус в Удмуртии остается 51 человек

В настоящее время в Удмуртии не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Ижевск 02:45
Происшествия

В Кемерово сообщили об улучшении состояния заболевших коронавирусом

Состояние жителей Кемерово, у которых подтвердился коронавирус SARS-CoV-2, за прошедшие сутки улучшилось.
Известия 01:29
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Ведомости 02:01
Общество

Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Lenta.ru 04:07
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Российская газета вчера в 00:38
Футбол

Фанаты «Торпедо» вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь»

Во время матча 27-го тура ФНЛ против «Текстильщика» фанаты столичной команды вывесили баннер «Игнашевич – троянский конь».
Бомбардир.ру 02:46
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

На сегодняшний день в России зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.
Molnet.ru 03:55
Музыка

В Германии высоко оценили шансы Little Big на «Евровидении»

Москва 24 00:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное