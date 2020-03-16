Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС. Так, медиков обеспечат дополнительными стимулирующими выплатами.

Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Финансы Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.

Общество Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.

Политика Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.

Здоровье ВОЗ опровергла расхожие мифы о коронавирусе Всемирная организация здравоохранения развенчала распространенные среди населения разных стран мифы и неправильные представления о новом коронавирусе COVID‑19 и опубликовала свои рекомендации по защите от опасного заболевания.

Шоу-бизнес Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.

Авто АвтоВАЗ выпустит обновленный Lada Largus Cross Первые экземпляры обновленного Largus Cross сходят с линии ПАП B0 (производство автомобилей на платформе B0) главного конвейера АвтоВАЗа.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Экономика ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Общество Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.