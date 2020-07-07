Экономика
Деловое.ТВМишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Глава кабмина Михаил Мишустин предложил продумать меры поддержки предпринимателей, которые работают по упрощенной схеме налогооблажения.
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Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов
Российская газета07 июля в 07:30
Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов
Интерфакс - Россия07 июля в 07:55
«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощенке»
Будущее России. Национальные проекты08 июля в 02:21
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Авто
Suzuki завершает продажи внедорожника Jimny в Великобритании
Informus.ru вчера в 13:18
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Общество
Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса
Согласно словам Энтони Фаучи, крупные вспышки коронавируса в Бразилии и Азии дают нам понять, что усиление пандемии коронавирусной инфекции прозойдет задолго до того, как вирус начнет ослабевать.
ToDay News Ufa вчера в 14:17
Футбол
Шамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»
Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак".
Москва 24 08 июля в 16:22
Происшествия
Глава Хабаровского края Фургал не признал вину в организации убийств
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство.
EastRussia вчера в 19:46
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
Культура
Tencent Video купила права на показ новых серий «Фиксиков» в Китае
Tencent Video специализируется на потоковом видео и покупает эксклюзивные права в Китае на новые 52 эпизода сериала, которые будут созданы в 2020–2022 годах.
Газета Культура вчера в 10:21
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России
Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Известия вчера в 15:59
Экономика
Банки попросили у правительства увеличить субсидии на льготную ипотеку
Участники рынка попросили Минфин увеличить размер компенсаций, которые они получают от государства при одобрении кредитов под 6,5%, следует из письма Ассоциации банков России (АБР, письмо есть у РБК).
РБК вчера в 22:00
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Армия и оружие
Пентагон сообщил об отравлении солдат США ядами на базе в Узбекистане
Согласно рассекреченным документам Пентагона американские солдаты могли с 2001 по 2005 год подвергаться воздействию опасных ядов в ходе службы на аэродроме Ханабад в Узбекистане.
РЕН ТВ вчера в 22:50
Армия и оружие
Помпео назвал ложными выводы ООН о ликвидации Сулеймани
Ранее стало известно, что Калламар выступит на заседании Совета ООН по правам человека с докладом, в котором призывает США к ответственности за целенаправленное убийство Сулеймани, которое является нарушением устава ООН, пишет Reuters.
Известия вчера в 23:40
Здоровье
Онколог Карасев рассказал о признаках грыжи пищевода
Онколог рассказал о признаках возникающей в таких случаях грыжи пищевода. Одним из ключевых он назвал изжогу.
MedikForum.ru вчера в 11:12
Общество
По делу Фургала задержали двух хабаровских депутатов от ЛДПР
Коммерсантъ вчера в 07:49
Наука
У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета
Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru вчера в 21:40
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом
Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
Discover24 вчера в 04:58
Кино
Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович
В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Милла Йовович.
Культуромания 08 июля в 13:27
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
Происшествия
В управлении ФНС по Ульяновской области проходят обыски
Проводят обыски представители ФСБ. В региональном управлении ФСБ информацию подтвердили, однако от пояснений и комментариев отказались.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Авто
УАЗ заменит «Русский Прадо» на Aurus
Новые автомобили вчера в 23:30
Футбол
«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Астон Виллу» в 34-м туре АПЛ
В матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу над «Астон Виллой».
RT на русском вчера в 17:10
Общество
ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч выпускников
ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч столичных выпускников, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Моя Москва.онлайн 00:18
Шоу-бизнес
Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки
Симоньян рассказала, что периодически сидит на диетах, чтобы сбросить несколько лишних кг, из-за которых она не может носить любимую одежду.
Shraibikus News 08 июля в 07:53
Происшествия
В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны
В Башкирии 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов был убит во время ограбления, пишет 10 июля РЕН ТВ со ссылкой на главу администрации Кигинского района Зухру Гордиенко.
Известия 00:11
Происшествия
Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника
Известия вчера в 08:03
Политика
Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США
Президент США Дональд Трамп одобряет решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста претендовать на высший государственный пост страны, но полагает, что в итоге певец поддержит республиканцев.
ТАСС вчера в 23:34
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости вчера в 06:37