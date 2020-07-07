Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВМишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Глава кабмина Михаил Мишустин предложил продумать меры поддержки предпринимателей, которые работают по упрощенной схеме налогооблажения.
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Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов

Российская газета07 июля в 07:30

Правительство расширит возможности для упрощенного налогообложения

Вести.Ru07 июля в 10:53

Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Lenta.ru07 июля в 09:03

Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов

Интерфакс - Россия07 июля в 07:55

«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощенке»

Будущее России. Национальные проекты08 июля в 02:21

Кабмин готовит для предпринимателей новые меры поддержки

News.ru07 июля в 07:29

Мишустин анонсировал новые меры поддержки предпринимателей

РЕН ТВ07 июля в 07:22
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Авто

Suzuki завершает продажи внедорожника Jimny в Великобритании

Informus.ru вчера в 13:18
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Общество

Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса

Согласно словам Энтони Фаучи, крупные вспышки коронавируса в Бразилии и Азии дают нам понять, что усиление пандемии коронавирусной инфекции прозойдет задолго до того, как вирус начнет ослабевать.
ToDay News Ufa вчера в 14:17
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Футбол

Шамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»

Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак".
Москва 24 08 июля в 16:22
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Происшествия

Глава Хабаровского края Фургал не признал вину в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство.
EastRussia вчера в 19:46
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Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, 13 июля введут второй компонент вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:04
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Культура

Tencent Video купила права на показ новых серий «Фиксиков» в Китае

Tencent Video специализируется на потоковом видео и покупает эксклюзивные права в Китае на новые 52 эпизода сериала, которые будут созданы в 2020–2022 годах.
Газета Культура вчера в 10:21
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Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
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Футбол

«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России

Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Известия вчера в 15:59
Экономика

Банки попросили у правительства увеличить субсидии на льготную ипотеку

Участники рынка попросили Минфин увеличить размер компенсаций, которые они получают от государства при одобрении кредитов под 6,5%, следует из письма Ассоциации банков России (АБР, письмо есть у РБК).
РБК вчера в 22:00
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Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Армия и оружие

Пентагон сообщил об отравлении солдат США ядами на базе в Узбекистане

Согласно рассекреченным документам Пентагона американские солдаты могли с 2001 по 2005 год подвергаться воздействию опасных ядов в ходе службы на аэродроме Ханабад в Узбекистане.
РЕН ТВ вчера в 22:50
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Армия и оружие

Помпео назвал ложными выводы ООН о ликвидации Сулеймани

Ранее стало известно, что Калламар выступит на заседании Совета ООН по правам человека с докладом, в котором призывает США к ответственности за целенаправленное убийство Сулеймани, которое является нарушением устава ООН, пишет Reuters.
Известия вчера в 23:40
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Здоровье

Онколог Карасев рассказал о признаках грыжи пищевода

Онколог рассказал о признаках возникающей в таких случаях грыжи пищевода. Одним из ключевых он назвал изжогу.
MedikForum.ru вчера в 11:12
Общество

По делу Фургала задержали двух хабаровских депутатов от ЛДПР

Коммерсантъ вчера в 07:49
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Наука

У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета

Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru вчера в 21:40
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Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом

Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
Discover24 вчера в 04:58
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Кино

Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Милла Йовович.
Культуромания 08 июля в 13:27
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия вчера в 21:25
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Происшествия

В управлении ФНС по Ульяновской области проходят обыски

Проводят обыски представители ФСБ. В региональном управлении ФСБ информацию подтвердили, однако от пояснений и комментариев отказались.
Коммерсантъ вчера в 10:48
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Авто

УАЗ заменит «Русский Прадо» на Aurus

Новые автомобили вчера в 23:30
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Астон Виллу» в 34-м туре АПЛ

В матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу над «Астон Виллой».
RT на русском вчера в 17:10
Общество

ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч выпускников

ЕГЭ по профильной математике в Москве сдают около 43 тысяч столичных выпускников, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Шоу-бизнес

Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки

Симоньян рассказала, что периодически сидит на диетах, чтобы сбросить несколько лишних кг, из-за которых она не может носить любимую одежду.
Shraibikus News 08 июля в 07:53
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Происшествия

В Башкирии убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны

В Башкирии 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Несмеянов был убит во время ограбления, пишет 10 июля РЕН ТВ со ссылкой на главу администрации Кигинского района Зухру Гордиенко.
Известия 00:11
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Происшествия

Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника

Известия вчера в 08:03
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Политика

Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США

Президент США Дональд Трамп одобряет решение американского рэп-исполнителя Канье Уэста претендовать на высший государственный пост страны, но полагает, что в итоге певец поддержит республиканцев.
ТАСС вчера в 23:34
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Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости вчера в 06:37
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