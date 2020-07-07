Экономика
Деловое.ТВМишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Глава кабмина Михаил Мишустин предложил продумать меры поддержки предпринимателей, которые работают по упрощенной схеме налогооблажения.
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«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощенке»
Будущее России. Национальные проектывчера в 02:21
Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов
Интерфакс - Россия07 июля в 07:55
Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов
Российская газета07 июля в 07:30
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Политика
В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму
Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года.
РБК 08:28
Культура
В сериале «Бэтвумен» главную роль сыграет бисексуальная афроамериканка
Шоураннеры сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль в шоу бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Культуромания 10:01
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Видеоролик, посвященный подготовке актеров к исполнению боевых сцен в фильме «Бессмертная гвардия», опубликовала платформа Netflix 9 июня на своем YouTube-канале.
ИА Красная Весна 16:53
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Lenta.ru 20:58
Происшествия
На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля
Восьмилетнюю девочку, которая пропала в Южно-Сахалинске 6 июля, обнаружили утром в пятницу убитой в Холмском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Интерфакс 20:54
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск новой Cross-версии Lada Largus
АвтоВАЗ приступил к производству лимитированной версии универсала Lada Largus Cross, которая получила название Quest.
AutoNews вчера в 05:05
Политика
В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости 06:24
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета 18:31
Экономика
Банки попросили у правительства увеличить субсидии на льготную ипотеку
Участники рынка попросили Минфин увеличить размер компенсаций, которые они получают от государства при одобрении кредитов под 6,5%, следует из письма Ассоциации банков России (АБР, письмо есть у РБК).
РБК 22:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru 11:07
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 14:40
Политика
Байден преклонил колено в знак борьбы с расизмом
В начале июля стало известно, что несколько гонщиков «Формулы 1», в том числе россиянин Даниил Квят, отказались преклонять колени в знак борьбы с расизмом.
Известия 21:45
Происшествия
Умер студент после вспышки инфекции в Змеиногорске
В Змеиногорске вновь зафиксирована вспышка вирусной инфекции, пишет «Змеиногорский вестник». Коронавирус при этом пока не подтвержден.
КП - Барнаул 22:01
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com 01:27
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свой роман с Авербухом
Звезда кино прокомментировала нашумевшую новость о своем романе с фигуристом Ильей Авербухом.
КМВ Новости 07:36
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Гаджеты
Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC и будет стоить 40 евро
Как видно на изображении, глобальная версия фитнес-браслета не получит модуля NFC для бесконтактных платежей, голосового помощника Alexa Assistant и датчика для мониторинга кислорода в крови SpO2.
MobiDevices 04:16
Общество
Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате
Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.
Интерфакс 12:50
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Общество
В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения
С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
Футбол
Шамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»
Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак".
Москва 24 вчера в 16:22
Наука
Главная опасность коронавируса для головного мозга определена
Специалисты пришли к выводу, что коронавирус может быть главной опасностью для головного мозга.
Evo-rus.com вчера в 09:34
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
По данным приложении Speedtest (принадлежит Ookla), средняя скорость скачивания в России через оператора МегаФон составляет 32,79 Мбит/с, а скорость загрузки — 13,22 Мбит/с.
Astera вчера в 16:23
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07 июля в 07:24
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия 21:25
Общество
Смертность в Петербурге в июне стала рекордной за последние 10 лет
По информации агентства, в городе показатель смертности за месяц поднимался выше шести тысяч человек только трижды за последние десять лет: в январе 2016 и 2017 года, а также в марте 2018 года.
Телеканал RTVI 15:53
Общество
Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года
Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс 11:16
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ
Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:04