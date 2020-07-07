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Политика В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года. 43

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