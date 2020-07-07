Экономика
Lenta.ruМишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.
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Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов
Интерфакс - Россиявчера в 07:55
Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов
Российская газетавчера в 07:30
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Происшествия
Полиция Нидерландов обнаружила камеры пыток в транспортных контейнерах
Шесть человек арестованы в Нидерландах после обнаружения семи транспортных контейнеров, превращенных в камеры пыток.
Российская газета вчера в 23:25
Политика
В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
Общество
В Москве задержан советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов
Во вторник, 7 июля, в Москве задержали советника гендиректора «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова.
Диалог вчера в 08:53
Кино
Съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия» стартовали в Петербурге
В новом сезоне сериала зрители увидят уже давно полюбившегося им следователя Марию Шевцову.
iReactor 04:20
Общество
Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч
Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Политика
Китай введет визовые ограничения для граждан США из-за Тибета
Китай принял решение ввести визовые ограничение в отношении граждан США в ответ на аналогичные меры Вашингтона против чиновников КНР из-за ситуации в Тибете, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
РИА Новости 04:08
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Общество
Зеленский прибыл в Донбасс из-за ситуации с лесными пожарами
«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUM 03:59
Политика
Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
РИА Новости 02:45
Общество
На жилье после землетрясения в Нефтегорске понадобится 15 млрд рублей
Болевой точкой являются дома, признанные непригодными для проживания после землетрясения в Нефтегорске.
Сахалин.Инфо 04:16
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за полугодие снизилась на 24%
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2020 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 24% и составила 337,5 млрд руб.
Коммерсантъ 04:08
Общество
В Курганской области выявили 58 новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили 58 новых случаев коронавируса. На 6 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 58 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 06 июля в 04:12
Общество
На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности
В Новороссийске пройдет торжественная литургия в храме святых Петра и Февронии.
Кубань 24 01:51
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Спорт
Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии
Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет.
RT на русском 04:20
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru вчера в 05:44
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских
В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
Шоу-бизнес
Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из «Папиных дочек»
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из сериала "Папины дочки" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 11:53
Общество
Адвокат считает, что Сафронов находился в разработке ФСБ несколько лет
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, арестованный по подозрению в государственной измене, находился в разработке ФСБ насколько лет.
ТАСС 03:57
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Происшествия
В Саратовской области число жертв коронавируса выросло до 46
РИА Новости вчера в 05:43
Гаджеты
Подробнее о процессорах AMD Ryzen 4000 — кто есть кто
CPU AMD Ryzen 4000 для десктопов Это чипы четвёртого поколения с архитектурой Zen 3, которые относятся к линейке Vermeer.
Игромания.ру 04:21
Происшествия
Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине
Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32