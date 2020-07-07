Экономика

Lenta.ruLenta.ruМишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.
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«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощёнке»

Будущее России. Национальные проекты02:21

Правительство расширит возможности для упрощенного налогообложения

Вести.Ruвчера в 10:53

Мишустин анонсировал новые меры поддержки предпринимателей

РЕН ТВвчера в 07:22

Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов

Интерфакс - Россиявчера в 07:55

Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов

Российская газетавчера в 07:30

Кабмин готовит для предпринимателей новые меры поддержки

News.ruвчера в 07:29

Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Lenta.ruвчера в 09:03
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Происшествия

Полиция Нидерландов обнаружила камеры пыток в транспортных контейнерах

Шесть человек арестованы в Нидерландах после обнаружения семи транспортных контейнеров, превращенных в камеры пыток.
Российская газета вчера в 23:25
Политика

В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
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Общество

В Москве задержан советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов

Во вторник, 7 июля, в Москве задержали советника гендиректора «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова.
Диалог вчера в 08:53
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Кино

Съемки 20 сезона сериала «Тайны следствия» стартовали в Петербурге

В новом сезоне сериала зрители увидят уже давно полюбившегося им следователя Марию Шевцову.
iReactor 04:20
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Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Политика

Китай введет визовые ограничения для граждан США из-за Тибета

Китай принял решение ввести визовые ограничение в отношении граждан США в ответ на аналогичные меры Вашингтона против чиновников КНР из-за ситуации в Тибете, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
РИА Новости 04:08
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
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Общество

Зеленский прибыл в Донбасс из-за ситуации с лесными пожарами

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUM 03:59
Политика

Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
РИА Новости 02:45
Общество

На жилье после землетрясения в Нефтегорске понадобится 15 млрд рублей

Болевой точкой являются дома, признанные непригодными для проживания после землетрясения в Нефтегорске.
Сахалин.Инфо 04:16
Происшествия

Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП

РИА Новости 02:00
14
Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
2K
Финансы

Чистая прибыль Сбербанка за полугодие снизилась на 24%

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2020 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 24% и составила 337,5 млрд руб.
Коммерсантъ 04:08
1
Политика

Захарова назвала данные о ее назначении послом в другой стране фейками

РИА Новости 04:01
3
Общество

В Курганской области выявили 58 новых случаев коронавируса

В Курганской области выявили 58 новых случаев коронавируса. На 6 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 58 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 06 июля в 04:12
5
Общество

На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности

В Новороссийске пройдет торжественная литургия в храме святых Петра и Февронии.
Кубань 24 01:51
6
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Спорт

Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии

Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет.
RT на русском 04:20
Технологии

В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook

Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru вчера в 05:44
33
Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Шоу-бизнес

Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из «Папиных дочек»

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из сериала "Папины дочки" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 11:53
273
Общество

Адвокат считает, что Сафронов находился в разработке ФСБ несколько лет

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, арестованный по подозрению в государственной измене, находился в разработке ФСБ насколько лет.
ТАСС 03:57
Политика

Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

РБК вчера в 22:21
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Автоспорт

Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
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Происшествия

В Саратовской области число жертв коронавируса выросло до 46

РИА Новости вчера в 05:43
8
Гаджеты

Подробнее о процессорах AMD Ryzen 4000 — кто есть кто

CPU AMD Ryzen 4000 для десктопов Это чипы четвёртого поколения с архитектурой Zen 3, которые относятся к линейке Vermeer.
Игромания.ру 04:21
Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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