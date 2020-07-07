Экономика
Lenta.ruМишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.
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Мишустин объявил о подготовке новых мер поддержки для предпринимателей
Будущее России. Национальные проекты07:03
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Финансы
Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится
Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
Политика
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 18:17
Происшествия
В Джорджии ввели режим ЧП и мобилизовали Нацгвардию из-за протестов
Известия вчера в 22:25
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Космос
Обнаружен редкий аномальный космический феномен
Lenta.ru 10:15
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
РБК 15:18
Футбол
Кокорин и Мостовой смогут сыграть за «Сочи» в матче против «Зенита»
Игроки "Сочи" Александр Кокорин и Андрей Мостовой, права на которых принадлежат "Зениту", смогут сыграть против питерского клуба.
Soccer.ru 15:08
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Футбол
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча
Футбольный клуб Аргентины «Сан-Лоренцо» отказал руководству ЦСКА по поводу трансфера форварда Адольфо Гайча за восемь миллионов евро.
CT news 07:29
Происшествия
На подконтрольной ВСУ территории Донбасса горят леса
Российская газета 14:48
Общество
Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной
Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
ТАСС 15:06
Общество
Президент Бразилии сообщил, что болен коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.
Вести.Ru 11:52
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Наука
Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение
Организм людей с ожирением висцерального типа начинает самопроизвольно воспаляться из-за избытка иммунных клеток; Фото: Pixabay Швейцарские исследователи из Бернского университета выяснили, почему так опасно ожирение висцерального типа, когда жир особенно в больших количествах скапливается на животе.
ВладТайм 13:38
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
Космос
Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
С космическими туристами, которые в соответствии с планом должны полететь на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз" в 2021 году, были заключены контракты.
Газета.Ru 04 июля в 20:56
Армия и оружие
Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62
Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело 02:15
Общество
Замглавы Минобрнауки арестована по делу о хищении 50 млн рублей
По ходатайству следствия Тверской суд Москвы арестовал статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, которая была задержана по делу о хищении бюджетных средств.
Ридус вчера в 11:59
Автоспорт
Фернандо Алонсо все же подписал контракт с Renault
Раннее СМИ сообщали новость о том, что пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо может быть зачислен в состав "Рено".
CT news 16:36
Политика
В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными
В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
РИА Новости 08:24
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
Футбол
Эмре Белёзоглу стал первым игроком в чемпионате Турции, забивавшим в четырех десятилетиях
Полузащитник стамбульского «Фенербахче» Эмре Белёзоглу стал первым игроком в чемпионате Турции, забивавшим в четырех десятилетиях.
Чемпионат 15:54
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
Культура
Русский музей запустил первый онлайн-курс по искусству XX века
На онлайн-платформе «Лекториум» стартует первый массовый музейный курс «В поисках современности: русское искусство XX века».
Город+ 05:13
Общество
Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»
В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
Газета.Ru 17:16
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика 08:28
Общество
Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве
Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 13:37