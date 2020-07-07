Экономика

Lenta.ruLenta.ruМишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.
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Правительство расширит возможности для упрощенного налогообложения

Вести.Ru10:53

Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Lenta.ru09:03

Мишустин объявил о подготовке новых мер поддержки для предпринимателей

Будущее России. Национальные проекты07:03

Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов

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Мишустин анонсировал новые меры поддержки предпринимателей

РЕН ТВ07:22

Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов

Интерфакс - Россия07:55
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 22:04, Ашберн
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Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Газета.Ru 13:18
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Транспорт

Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля

Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
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Авто

Пименов назвал 6 опасных ошибок, которых стоит избегать водителям

Лезги газет вчера в 02:04
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Кино

Том Хэнкс расстроен, что его новый фильм выходит на Apple TV+

Как сообщает актер, на данном ресурсе достаточно сильно ощущается потеря качества в картинке и звука, что может сказаться на впечатлениях зрителя от самого фильма.
CT news 16:48
Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Газета.Ru 21:34
Общество

Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве

Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 13:37
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Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

CT news вчера в 10:50
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Энергетика

«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

Lenta.ru вчера в 08:02
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Армия и оружие

В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами

Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции.
РБК 21:23
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Общество

Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной

Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
ТАСС 15:06
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Наука

Ученые во Франции решили загадку «мертвой воды»

РЕН ТВ 13:04
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 18:13
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Экономика

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
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Происшествия

В горпарке Благовещенска вышел из строя экстремальный аттракцион

Накануне в городском парке Благовещенска произошел инцидент — вместо положенных двух минут экстремальный аттракцион катал 12-летнюю девочку намного дольше.
ИА Порт Амур 21:21
Политика

Посольство США увидело в России кампанию против свободы прессы

Как написала в своем Twitter пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс, происходящее "начинает напоминать соркестрированную кампанию против свободы прессы".
Московский Комсомолец 13:23
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Происшествия

Карета скорой помощи сбила 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске

Машина скорой помощи наехала на 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске. ДТП произошло вчера днем, 7 июля, в 12:40.
АСТВ 20:57
Космос

Eau de Space. НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса

Запах создавался на основе мнения экспертов и астронавтов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собирается выпустить парфюм с ароматом космоса, сообщает Telegram-канал Mash.
АМИТЕЛ 05 июля в 21:03
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Игры

Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея

7 июля студия Hangar 13 опубликовала геймплейный тизер Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru 11:33
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Шоу-бизнес

Константин Ивлев решил жениться через две недели после развода

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев решил жениться на своей новой 28-летней избраннице.
АМИТЕЛ 21:05
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Происшествия

«Это должно прекратиться»: мэр Атланты решительно осудила всплеск насилия после убийства девочки (The New York Times, США) (The New York Times)

Атланта уже несколько недель охвачена волнениями: убийство Брукса 12 июня спровоцировало беспорядки на улицах города, а некоторые представители полицейского департамента устроили свои собственные протесты после того, как двоим полицейским были предъявлены обвинения в связи с этим убийством.
ИноСМИ 08:25
Здоровье

Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
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Киберспорт

Sonneiko ушел из Ninjas in Pyjamas

Cyber.sports.ru 08:37
Армия и оружие

Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова

Как отмечается в сообщении пресс-службы эстонского министерства обороны, этот шаг должен укрепить оборонный потенциал Незалежной.
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Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
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Автоспорт

Фернандо Алонсо все же подписал контракт с Renault

Раннее СМИ сообщали новость о том, что пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо может быть зачислен в состав "Рено".
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Общество

На Сахалине после дезинфекции возобновили работу два детских сада

REGNUM 05 июля в 20:47
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
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Общество

В Забайкалье с 9 июля откроют летние кафе и веранды

В Забайкалье с завтрашнего дня начнут работать летние кафе и веранды, закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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