Экономика

Lenta.ruLenta.ruМишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.
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Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Lenta.ru07 июля в 09:03

«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощенке»

Будущее России. Национальные проектывчера в 02:21

Правительство расширит возможности для упрощенного налогообложения

Вести.Ru07 июля в 10:53

Для бизнеса нашли способ сохранить упрощенный налоговый режим

Российская газета02:24

Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов

Интерфакс - Россия07 июля в 07:55

Кабмин готовит для предпринимателей новые меры поддержки

News.ru07 июля в 07:29

Мишустин анонсировал новые меры поддержки предпринимателей

РЕН ТВ07 июля в 07:22
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Общество

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Москва осталась на первом месте в инвестиционном рейтинге, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
ТАСС 08:14
1
Футбол

Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ

Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Общество

Мишустин посетил строящийся корпус инфекционной больницы в Казани

РИА Новости 06:19
9
Экономика

Воронежская область направит дополнительные средства на борьбу с COVID

Значительная часть поступивших средств будет направлена на мероприятия в рамках борьбы с COVID-19, в том числе стимулирующие выплаты медикам и соцработникам, материальное оснащение медорганизаций региона.
РИА Новости 07:06
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
3,6K
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
6
Происшествия

СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
5
Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА

Буэнос-Айрес, 9 июля 2020, 12:23 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» согласился продать нападающего Адольфо Гайча московскому ЦСКА.
REGNUM 05:23
Общество

Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса.
RT на русском 07:02
3,1K
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
254
Происшествия

Верзилову назначили психиатрическую экспертизу

Как пояснил адвокат Леонид Соловьев, экспертизу назначили на допросе в СКР в связи с тем, что Верзилов был в коме после отравления в 2018 году.
BFM.ru 09:47
3
Общество

Spotify может запуститься в России 15 июля

Популярный шведский музыкальный сервис Spotify может запуститься в России уже 15 июля. Об этом сообщает издание Variety.
Ридус 06:35
29
Армия и оружие

«Южмаш» и «Южное» показали испытания ракетного двигателя

Piter.tv 08:31
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
1
Общество

В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения

С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
53
Политика

МИД России выступил за скорейшее проведение консультаций с Чехией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона выступает за скорейшее проведение двусторонних консультаций с Чехией с целью урегулирования возникших проблем в отношениях Москвы и Праги.
RT на русском 09:55
Политика

Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда

Переговоры с Киевом по разрешению ситуации на юго-востоке Украины напоминают театр абсурда, заявил в интервью ТАСС заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Rambler News Service 07:09
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Общество

В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски

Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ 06:03
1,3K
Общество

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
157
Политика

Юрий Кнутов: На примере Китая мы видим, как рушится голландский трибунал по MH17

Фото: Архив Голландский суд, рассматривающий дело MH17 согласился принять доводы "Алмаз-Антея", которые подтверждают непричастность Москвы, Донецка и Луганска к крушению самолёта малазийских авиалиний в Донбассе.
ИА Новороссия 08:45
4
Общество

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
2,5K
Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

Газета.Ru 03:52
374
Происшествия

Секретарша мэра Сеула обвинила его в сексуальных домогательствах

Lenta.ru 09:33
36
Общество

В Сербии число жертв коронавируса достигло 352

Число жертв коронавируса в Сербии с начала пандемии достигло 352 человек, выявлены 17,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 09:53
2
Наука

Японские ученые причиной депрессии назвали вирус

Территория новостей 03:26
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Спорт

Китай отменил почти все международные соревнования до конца 2020 года

Китай откажется от проведения большинства международных соревнований в 2020 году.
Матч ТВ 09:52
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
246
Происшествия

Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
7
Происшествия

В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
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