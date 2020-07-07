Экономика
Lenta.ruМишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.
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Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов
Интерфакс - Россия07 июля в 07:55
«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощенке»
Будущее России. Национальные проекты08 июля в 02:21
Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов
Российская газета07 июля в 07:30
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Политика
РПЦ отреагировала на решение Турции по собору Святой Софии
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и разрешил снова использовать его как мечеть.
Rambler News Service 10:12
Авто
Энтузиаст создал скоростной электровелосипед из стиральной машины
Один предприимчивый инженер сумел на досуге создать электровелосипед, используя компоненты стиральной машины.
iXBT.com 14:44
Фигурное катание
Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой
Наставница Этери Тутберидзе оставила положительную оценку под постом.
CT news 05:41
Космос
Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано
Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности.
Машины и Механизмы 08 июля в 03:15
Происшествия
Неонатологи России ответили Бастрыкину по делу калининградских врачей
«Российское общество неонатологов» в пятницу, 10 июля 2020 года, опубликовало ответ на слова Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета России, высказанные им по делу калининградских врачей Сушкевич и Белой в интервью «Российской газете».
Русский Запад 07:55
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.
Газета.Ru 15:28
Общество
Илон Маск анонсировал выпуск полностью автономного автомобиля
Компания Tesla также планирует выпускать новую систему охлаждения, которая позволит использовать в машинах более продуктивную и производительную электронную систему.
Экономика сегодня 07:30
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Брянские новости вчера в 05:22
Армия и оружие
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
Известия вчера в 15:55
Происшествия
Полиция допросит четверых болельщиков «Спартака» по делу о хулиганстве
Четверо фанатов московского ФК «Спартак» из Подмосковья доставлены на допрос в ГУ МВД Москвы по делу о хулиганстве.
Известия 08:21
Игры
Amazon перенес выход MMO New World на весну 2021 года
Amazon объявил о переносе релиза New World на полгода. Закрытая бета MMO должна была начаться 23 июля, а релиз планировался на 25 августа.
Cyber.sports.ru 14:42
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Анастасии Волочковой призналась, что живет с отцом
Девушка обсуждала свой переезд с мамой. Известная балерина Анастасия Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну.
Летидор 06:45
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
РИА Новости 07:57
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде
Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ.
ТАСС 17:36
Общество
Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения
Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
Наука
Причиной возникновения депрессии назван вирус
ToDay News Ufa 04:18
Экономика
Власти США могут отрезать Гонконг от долларов
Вашингтон, 8 июля 2020, 21:43 — REGNUM Советники президента США Дональда Трампа предлагают подорвать привязку гонконгского доллара к доллару Соединенных Штатов, которая существует с 1983 года, в качестве ответной меры на принятие властями КНР поправок к закону о национальной безопасности, которые, в свою очередь, блокируют протестную активность в бывшей британской колонии.
REGNUM 08 июля в 14:43
Фигурное катание
Авербух высказал мнение об ISU Skating Awards
Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух высказал мнение о премии ISU Skating Awards.
RT на русском 13:11
Происшествия
Украинские пассажирки ломали окна в вагоне «Укрзализныци» и снимали это на видео
Обновленный вагон пригородного поезда «Укрзализныци» разнесли две молодые девушки, причем процесс сняли на видео и опубликовали в соцсетях.
Украина.ру 07:35
Общество
Формат праздничных школьных линеек на 1 сентября определят в августе
Попова отметила, что на формат школьных линеек повлияет общая ситуация с коронавирусом в стране.
МИР 24 15:58
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Политика
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru 14:04
Шоу-бизнес
Айза Анохина сообщила о расставании с Олегом Майами
Бывшая супруга рэпера Гуфа, Айза Анохина, сообщила фанатам о расставании со своим молодым бойфрендом Олегом Майами.
OvideO.ru 10:03