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Политика РПЦ отреагировала на решение Турции по собору Святой Софии Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и разрешил снова использовать его как мечеть. 10

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