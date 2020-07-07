Экономика

Lenta.ruLenta.ruМишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.
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Мишустин анонсировал новые меры поддержки предпринимателей

РЕН ТВ07 июля в 07:22

Правительство расширит возможности для упрощенного налогообложения

Вести.Ru07 июля в 10:53

Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Lenta.ru07 июля в 09:03

Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов

Интерфакс - Россия07 июля в 07:55

Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов

Российская газета07 июля в 07:30

Кабмин готовит для предпринимателей новые меры поддержки

News.ru07 июля в 07:29

«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощенке»

Будущее России. Национальные проекты08 июля в 02:21
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Политика

Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, отметив, что не знаком с записью.
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Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»

Знаменитый канадский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске фильма "Человек-волк" 1941 года. Об этом пишет издание Deadline.
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Происшествия

Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
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Экономика

Банкротство химзавода «Аммоний» прекращено

Арбитражный суд Татарстана 10 июля утвердил мировое соглашение между госкорпорацией «ВЭБ.РФ» и заводом удобрений «Аммоний».
Менделеевские новости 06:00
Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
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Происшествия

В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча

Следователи Мошковского района Новосибирской области возбудили уголовное дело об убийстве заместителя директора по воспитательной работе местной школы.
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Футбол

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA

Стали известны пары футбольных команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA.
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Discover24 вчера в 04:58
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Общество

Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля

"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
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Политика

В Кремле порадовались возобновлению свободной работы Telegram в России

На следующий день Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера вырастет после его разблокировки в России.
Известия 06:18
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Футбол

«Спартак» объявил о назначении Газизова генеральным директором клуба

Московский футбольный клуб "Спартак" официально объявил о назначении Шамиля Газизова новым генеральным директором клуба.
Российская газета 06:52
Путешествия

Туристы жалуются на слишком высокие цены в Турции

Бодрум: отдыхающие недовольны, что на курортах произошел слишком резкий скачок цен, пишет портал tonkosti.ru.
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Автоспорт

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре

«Формула-1» объявила, что Гран-при России состоится на трассе в Сочи в период с 25 по 27 сентября.
RT на русском 05:20
Общество

ТПП дала отрицательный отзыв на антипивной законопроект губернатора

Торгово-промышленная палата Саратовской области дала отрицательный отзыв на законопроект губернатора Валерия Радаева, направленный на ограничение реализации алкогольной продукции.
Взгляд-инфо 08:37
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Брянские новости вчера в 05:22
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Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

РИА Новости 07:05
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Общество

В петербургской школе назвали поднятый радужный флаг диверсией

На территории школы № 511 на Колпинском шоссе по соседству с российским флагом оказался поднят и радужный флаг.
78.ru 06:01
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Киберспорт

В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Авто

Компания BMW отзывает 530 автомобилей в России

ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» начинает отзывную кампанию, затрагивающую 530 моделей BMW 3-Series (серия G20), Z4 (серия G29), X3 M (серия F97), X4 M (серия F98), изготовленных октября 2018 года по апрель 2019 года, согласно VIN-кодов, указанных в соответствующем приложении.
32CARS.ru 07:37
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 08 июля в 03:58
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
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Политика

Власти Нидерландов подадут иск против России в ЕСПЧ из-за MH17

Власти Нидерландов подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи с уничтожением в 2014 году лайнера, выполнявшего рейс MH17, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо правительства страны в парламент.
РБК 08:24
Здоровье

Посольство КНР в Казахстане предупредило о «неизвестной пневмонии»

Нур-Султан, 10 июля 2020, 10:47 — REGNUM Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан о появлении в республике неизвестной пневмонии.
REGNUM 03:47
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Шоу-бизнес

Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему

Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
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Футбол

Спортивный директор «Оренбурга»: «Осталось всего 10 человек основного состава»

Осталось всего 10 человек основного состава, нам непросто.
Евро-футбол.ру 07:42
Происшествия

Фургала доставили в СИЗО «Лефортово»

Арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала привезли в СИЗО «Лефортово».
Известия 08:33
Авто

В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada

В июле на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», началось производство внедорожников Niva под маркой Lada.
Известия 05:49
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Общество

ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений

"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:51
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