Экономика
Lenta.ruМишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.
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Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов
Интерфакс - Россия07 июля в 07:55
Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов
Российская газета07 июля в 07:30
«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощенке»
Будущее России. Национальные проекты08 июля в 02:21
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Политика
Песков: В Кремле не знают о записи разговора Путина с Порошенко
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, отметив, что не знаком с записью.
Evo-rus.com 02:10
Кино
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»
Знаменитый канадский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске фильма "Человек-волк" 1941 года. Об этом пишет издание Deadline.
Piter.tv 02:54
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
Экономика
Банкротство химзавода «Аммоний» прекращено
Арбитражный суд Татарстана 10 июля утвердил мировое соглашение между госкорпорацией «ВЭБ.РФ» и заводом удобрений «Аммоний».
Менделеевские новости 06:00
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
Происшествия
В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча
Следователи Мошковского района Новосибирской области возбудили уголовное дело об убийстве заместителя директора по воспитательной работе местной школы.
РИА Новости 04:47
Футбол
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA
Стали известны пары футбольных команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA.
Коммерсантъ 07:13
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
Discover24 вчера в 04:58
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
Политика
В Кремле порадовались возобновлению свободной работы Telegram в России
На следующий день Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера вырастет после его разблокировки в России.
Известия 06:18
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Газизова генеральным директором клуба
Московский футбольный клуб "Спартак" официально объявил о назначении Шамиля Газизова новым генеральным директором клуба.
Российская газета 06:52
Путешествия
Туристы жалуются на слишком высокие цены в Турции
Бодрум: отдыхающие недовольны, что на курортах произошел слишком резкий скачок цен, пишет портал tonkosti.ru.
Интермонитор.ру 08 июля в 13:27
Автоспорт
«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре
«Формула-1» объявила, что Гран-при России состоится на трассе в Сочи в период с 25 по 27 сентября.
RT на русском 05:20
Общество
ТПП дала отрицательный отзыв на антипивной законопроект губернатора
Торгово-промышленная палата Саратовской области дала отрицательный отзыв на законопроект губернатора Валерия Радаева, направленный на ограничение реализации алкогольной продукции.
Взгляд-инфо 08:37
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Брянские новости вчера в 05:22
Общество
В петербургской школе назвали поднятый радужный флаг диверсией
На территории школы № 511 на Колпинском шоссе по соседству с российским флагом оказался поднят и радужный флаг.
78.ru 06:01
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Авто
Компания BMW отзывает 530 автомобилей в России
ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» начинает отзывную кампанию, затрагивающую 530 моделей BMW 3-Series (серия G20), Z4 (серия G29), X3 M (серия F97), X4 M (серия F98), изготовленных октября 2018 года по апрель 2019 года, согласно VIN-кодов, указанных в соответствующем приложении.
32CARS.ru 07:37
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 08 июля в 03:58
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Политика
Власти Нидерландов подадут иск против России в ЕСПЧ из-за MH17
Власти Нидерландов подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи с уничтожением в 2014 году лайнера, выполнявшего рейс MH17, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо правительства страны в парламент.
РБК 08:24
Здоровье
Посольство КНР в Казахстане предупредило о «неизвестной пневмонии»
Нур-Султан, 10 июля 2020, 10:47 — REGNUM Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан о появлении в республике неизвестной пневмонии.
REGNUM 03:47
Шоу-бизнес
Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему
Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
Футбол
Спортивный директор «Оренбурга»: «Осталось всего 10 человек основного состава»
Осталось всего 10 человек основного состава, нам непросто.
Евро-футбол.ру 07:42
Происшествия
Фургала доставили в СИЗО «Лефортово»
Арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала привезли в СИЗО «Лефортово».
Известия 08:33
Авто
В России началось производство внедорожника Niva под брендом Lada
В июле на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ», началось производство внедорожников Niva под маркой Lada.
Известия 05:49
Общество
ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:51