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Lenta.ruLenta.ru

Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.В источнике
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«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощенке»

Будущее России. Национальные проекты02:21

Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов

Российская газетавчера в 07:30

Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Lenta.ruвчера в 09:03

Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов

Интерфакс - Россиявчера в 07:55

Правительство расширит возможности для упрощенного налогообложения

Вести.Ruвчера в 10:53

Кабмин готовит для предпринимателей новые меры поддержки

News.ruвчера в 07:29

Мишустин анонсировал новые меры поддержки предпринимателей

РЕН ТВвчера в 07:22
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Певец Дмитрий Колдун попал в больницу в Минске

Популярный певец Дмитрий Колдун госпитализирован в больницу в Минске "с признаками выраженной интоксикации неясного генеза", результаты ПЦР-диагностики COVID-19 отрицательные, сообщает министерство здравоохранения Белоруссии.
Певец Дмитрий Колдун попал в больницу в Минске
РИА Новости13:59

ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru12:41
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Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT

Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM14:33
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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ruвчера в 08:00
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Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUMвчера в 04:30
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Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском6 июля в 12:54
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Власти США могут отрезать Гонконг от долларов

Вашингтон, 8 июля 2020, 21:43 — REGNUM Советники президента США Дональда Трампа предлагают подорвать привязку гонконгского доллара к доллару Соединенных Штатов, которая существует с 1983 года, в качестве ответной меры на принятие властями КНР поправок к закону о национальной безопасности, которые, в свою очередь, блокируют протестную активность в бывшей британской колонии.
REGNUM14:43
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Экс-начальник генштаба Украины предрек «вторжение» России с востока

Бывший начальник украинского генерального штаба Виктор Муженко заявил, что Россия для разблокирования водообеспечения Крыма введет свои вооруженные силы на Украину с востока страны, а не со стороны полуострова, об этом он заявил в эфире программы "Вечерний тепловизор" на YouTube-канале Guildhall.
РИА Новости12:30
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