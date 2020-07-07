Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
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Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.В источнике
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