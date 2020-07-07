Экономика
Lenta.ruМишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.
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Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов
Интерфакс - Россиявчера в 07:55
Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов
Российская газетавчера в 07:30
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Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru вчера в 15:55
Общество
В Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса
Ранее Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной.
Lenta.ru 14:28
Игры
Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр
Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.
Игромания.ру 13:09
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Здоровье
В США число случаев коронавируса превысило три миллиона
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединённых Штатах превысило три миллиона.
Life.ru 12:47
Футбол
Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско удален в матче 27-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Локомотивом" за споры с главным арбитром встречи Сергеем Лапочкиным.
РИА Новости 14:34
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Шоу-бизнес
Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей
Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году.
ТВ Центр 08:56
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Экономика
Госдума приняла закон о государственной поддержке бизнеса в Арктике
Документ определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне РФ.
РИА Новости вчера в 07:06
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor 08:42
Политика
Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM 14:33
Общество
Певец Дмитрий Колдун попал в больницу в Минске
Популярный певец Дмитрий Колдун госпитализирован в больницу в Минске "с признаками выраженной интоксикации неясного генеза", результаты ПЦР-диагностики COVID-19 отрицательные, сообщает министерство здравоохранения Белоруссии.
РИА Новости 13:59
Игры
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выходит уже в этом сентябре
ИА «Ореанда-Новости» Знаменитая и любимая игроками RPG Kingdoms of Amalur от Роберта Сальваторе (создателя 4 части саги Elder Scrolls) снова выходит на наши мониторы 8 сентября.
Ореанда-Новости 13:06
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Происшествия
В Волгоградской области лесной пожар угрожает селу
РИА Новости 11:44
Общество
ФСБ подтвердила секретность сведений, переданных Сафроновым
Москва, 8 июля 2020, 20:54 — REGNUM Федеральная служба безопасности подтвердила двумя экспертизами секретность тех сведений, что советник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов передал чешской разведке.
REGNUM 13:54
Армия и оружие
Эволюция РПК: Россия получит новый усовершенствованный пулемет
Помимо всего прочего, «шестнадцатый» РПК получил очень удобную рукоятку и встроенный пенал с принадлежностями для чистки.
Слово и Дело 06:45
Политика
США назвали действия Китая в Гонконге аннексией
США рассматривают принятый в Китае закон о нацбезопасности для Гонконга как аннексию.
Lenta.ru 14:35
Общество
Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля
Интерфакс - Россия 08:43
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Политика
Новые сведения по делу Сафронова
Дело советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в государственной измене, о чём 9111.ru писал вчера, получило широкий резонанс.
9111.ru 05:53
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил обращение актёра после ДТП
ДТП произошло вечером 8 июня, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон.
RT на русском 13:16
Происшествия
Суд арестовал четырех участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Четверо из семи задержанных во вторник в Крыму участников запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" арестованы до сентября решением Киевского районного суда Симферополя.
Российская газета 12:53
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
Общество
Стали известны сроки запуска Spotify в России
Россия станет 80-й страной по счету, где будут доступны услуги Spotify.
Lenta.ru 14:59
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12