Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2,4K

Игры Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.

Футбол Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм) Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско удален в матче 27-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Локомотивом" за споры с главным арбитром встречи Сергеем Лапочкиным.

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом 25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом. 301

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 155

Экономика Госдума приняла закон о государственной поддержке бизнеса в Арктике Документ определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне РФ.

Политика Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. 37

Общество Певец Дмитрий Колдун попал в больницу в Минске Популярный певец Дмитрий Колдун госпитализирован в больницу в Минске "с признаками выраженной интоксикации неясного генеза", результаты ПЦР-диагностики COVID-19 отрицательные, сообщает министерство здравоохранения Белоруссии. 1

Игры Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выходит уже в этом сентябре ИА «Ореанда-Новости» Знаменитая и любимая игроками RPG Kingdoms of Amalur от Роберта Сальваторе (создателя 4 части саги Elder Scrolls) снова выходит на наши мониторы 8 сентября. 1

Общество ФСБ подтвердила секретность сведений, переданных Сафроновым Москва, 8 июля 2020, 20:54 — REGNUM Федеральная служба безопасности подтвердила двумя экспертизами секретность тех сведений, что советник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов передал чешской разведке. 272

Политика США назвали действия Китая в Гонконге аннексией США рассматривают принятый в Китае закон о нацбезопасности для Гонконга как аннексию.

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 3,3K

Политика Новые сведения по делу Сафронова Дело советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в государственной измене, о чём 9111.ru писал вчера, получило широкий резонанс.

Происшествия Адвокат Ефремова объяснил обращение актёра после ДТП ДТП произошло вечером 8 июня, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон. 3

Происшествия Суд арестовал четырех участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» Четверо из семи задержанных во вторник в Крыму участников запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" арестованы до сентября решением Киевского районного суда Симферополя. 2

Армия и оружие Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет "CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.

Политика Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС. 3,5K