Экономика

Lenta.ruLenta.ruМишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощенке»

Будущее России. Национальные проекты02:21

Кабмин готовит для предпринимателей новые меры поддержки

News.ruвчера в 07:29

Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Lenta.ruвчера в 09:03

Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов

Интерфакс - Россиявчера в 07:55

Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов

Российская газетавчера в 07:30

Правительство расширит возможности для упрощенного налогообложения

Вести.Ruвчера в 10:53

Мишустин анонсировал новые меры поддержки предпринимателей

РЕН ТВвчера в 07:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 15:07, Ашберн
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru вчера в 15:55
2,4K
Общество

В Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса

Ранее Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной.
Lenta.ru 14:28
11
Игры

Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр

Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.
Игромания.ру 13:09
Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
689
Здоровье

В США число случаев коронавируса превысило три миллиона

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединённых Штатах превысило три миллиона.
Life.ru 12:47
1
Футбол

Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско удален в матче 27-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Локомотивом" за споры с главным арбитром встречи Сергеем Лапочкиным.
РИА Новости 14:34
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
301
Шоу-бизнес

Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году.
ТВ Центр 08:56
6
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
155
Экономика

Госдума приняла закон о государственной поддержке бизнеса в Арктике

Документ определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне РФ.
РИА Новости вчера в 07:06
Шоу-бизнес

Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи

Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor 08:42
8
Политика

Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT

Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM 14:33
37
Общество

Певец Дмитрий Колдун попал в больницу в Минске

Популярный певец Дмитрий Колдун госпитализирован в больницу в Минске "с признаками выраженной интоксикации неясного генеза", результаты ПЦР-диагностики COVID-19 отрицательные, сообщает министерство здравоохранения Белоруссии.
РИА Новости 13:59
1
Игры

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выходит уже в этом сентябре

ИА «Ореанда-Новости» Знаменитая и любимая игроками RPG Kingdoms of Amalur от Роберта Сальваторе (создателя 4 части саги Elder Scrolls) снова выходит на наши мониторы 8 сентября.
Ореанда-Новости 13:06
1
Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
269
Происшествия

В Волгоградской области лесной пожар угрожает селу

РИА Новости 11:44
4
Общество

ФСБ подтвердила секретность сведений, переданных Сафроновым

Москва, 8 июля 2020, 20:54 — REGNUM Федеральная служба безопасности подтвердила двумя экспертизами секретность тех сведений, что советник главы Роскосмоса, журналист Иван Сафронов передал чешской разведке.
REGNUM 13:54
272
Армия и оружие

Эволюция РПК: Россия получит новый усовершенствованный пулемет

Помимо всего прочего, «шестнадцатый» РПК получил очень удобную рукоятку и встроенный пенал с принадлежностями для чистки.
Слово и Дело 06:45
8
Политика

США назвали действия Китая в Гонконге аннексией

США рассматривают принятый в Китае закон о нацбезопасности для Гонконга как аннексию.
Lenta.ru 14:35
Общество

Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля

Интерфакс - Россия 08:43
729
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
3,3K
Политика

Новые сведения по делу Сафронова

Дело советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в государственной измене, о чём 9111.ru писал вчера, получило широкий резонанс.
9111.ru 05:53
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил обращение актёра после ДТП

ДТП произошло вечером 8 июня, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон.
RT на русском 13:16
3
Происшествия

Суд арестовал четырех участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Четверо из семи задержанных во вторник в Крыму участников запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" арестованы до сентября решением Киевского районного суда Симферополя.
Российская газета 12:53
2
Армия и оружие

Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
682
Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на автомобилях Lada

SpeedMe 04:58
42
Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
3,5K
Общество

Стали известны сроки запуска Spotify в России

Россия станет 80-й страной по счету, где будут доступны услуги Spotify.
Lenta.ru 14:59
Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное