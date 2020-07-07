Экономика
Lenta.ruМишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.
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Мишустин объявил о подготовке новых мер поддержки для предпринимателей
Будущее России. Национальные проекты07:03
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Авторы «Ведьмака» пообещали пасхалки для фанатов игр во втором сезоне
Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич пообещала пасхалки для фанатов серии игр "Ведьмак" в продолжении сериала Netflix по книгам Анджея Сапковского.
Российская газета 13:07
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news вчера в 15:00
Происшествия
Не менее 5 туристов пострадали в ДТП с вахтовым автобусом на Камчатке
Не менее пяти человек пострадали в результате переворачивания вахтового автобуса на базе "Урала", перевозившего туристов к вулкану Горелый на Камчатке.
РЕН ТВ 21:16
Армия и оружие
В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами
Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции.
РБК 21:23
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Армия и оружие
В России увеличили дальность поражения электромагнитных пушек до 10 км
Online47.ru 04 июля в 21:58
Общество
Одобрена отмена продажи алкоголя в Красноярском крае до 18 часов
Профильный комитет заксобрания Красноярского края сегодня, 7 июля, рассмотрел и предварительно одобрил отмену запрета на продажу алкоголя с 8 до 10 и с 18 до 23 часов.
ТВ-Енисей 05:32
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика 08:28
Авто
Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6
Официальный дебют нового Haval H6 намечен на август текущего года, премьера состоится в рамках международного автосалона в Чэнду.
Новые автомобили 12:37
Космос
Может каждый: любители приняли участие в разработке механического ровера для Венеры
Агентство разрабатывает механический ровер с ветряным двигателем для путешествий по Венере.
Вести.Ru 10:53
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Общество
Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе
Температурный градиент прогнозируется в Московском регионе в среду, 8 июля.
РБК 21:37
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в релизе кредитной организации.
МИР 24 05:21
Здоровье
Коронавирусный госпиталь откроется в горбольнице Бердска
Госпиталь рассчитан на 60 человек. Он должен открыться уже на следующей неделе, а работать должен как сортировочный центр.
Atas.info 10:34
Интернет
Названы самые легкие для взлома пароли
Названы самые легкие для взлома пароли: злоумышленникам проще всего взломать пароли с указанием простых слов, как «password» или «qwerty».
Lenta.ru 22:09
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович
CT news вчера в 10:50
Политика
Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая
К другим достижениям ведомства глава Пентагона отнес проведение международных контртеррористических операций, сохранение ведущей роли США в коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), а также сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.
РБК 22:21
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости вчера в 04:06
Кино
Брэд Питт сыграет в боевике режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула 2»
Брэд Питт подписался на роль в боевике «Скоростной поезд» (Bullet Train), постановкой которого займется режиссер «Джона Уика», «Взрывной блондинки» и «Дэдпула 2» Дэвид Литч.
Кinomania 11:37
Общество
Доктор Мясников заявил, что полезные грибы в лесу не растут
Мясников отметил, что, безусловно, в грибах присутствуют витамины, но в процессе приготовления эти самые витамины разрушаются.
Evo-rus.com вчера в 08:52
Политика
В КНР назвали условие присоединения к переговорам о ядерном оружии
Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун назвал условие, при котором китайская сторона согласится присоединиться к переговорам США и России по контролю над ядерными вооружениями.
RT на русском 22:30
Происшествия
В Алтайском крае нашли двух утонувших в реке детей
Спасатели МЧС обнаружили тела двух детей в реке Алей в городе Рубцовске Алтайского края и продолжают поиски третьего ребенка, сообщается во вторник на сайте Главного управления МЧС региона.
ТАСС 12:45
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Здоровье
В Красноярском крае задыхающихся на видео пациентов объяснили «дефектом съемки»
Минздрав начал проверку больницы в городе Уяр в Красноярском крае после появления в Сети видео, которое сняли врачи и пациенты инфекционного отделения.
7 новостей 15:11
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
Политика
Путин: поправки к Конституции РФ позволят избежать ошибок СССР
Принятые поправки в Конституцию РФ позволят усилить государственность страны, а также "создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед", заявил российский лидер Владимир Путин в эфире программы на ТК "Россия 1".
Капитал страны 05 июля в 08:30
Наука
Миниатюрного предка динозавров и птерозавров нашли на Мадагаскаре
Мелкий предок динозавров обнаружен в триасовых отложениях Мадагаскара.
Evo-rus.com 05:54