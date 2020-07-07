Экономика
Lenta.ruМишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.
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Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов
Интерфакс - Россиявчера в 07:55
Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов
Российская газетавчера в 07:30
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Кино
Рами Малек в образе жуткого злодея в новом кадре «Не время умирать»
Popcornnews.ru 03:30
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских
В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru вчера в 11:46
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости 06 июля в 08:25
Армия и оружие
The Wall Street Journal (США): как изменилась позиция Кремля в отношении войны США в Афганистане (The Wall Street Journal)
Демократы на Капитолийском холме дали понять, что предполагаемая выплата вознаграждений талибам будет проблемой, которая отразится на ходе президентских выборов, когда Трампа, как следует ожидать, подвергнут нападкам за его дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.
ИноСМИ 03:58
Происшествия
Лесной пожар унес жизни шести человек в Луганской области
По данным правоохранительных органов, из-за пожаров в лесных массивах региона погибли минимум шесть человек, девять граждан Украины были госпитализированы с тяжелыми травмами.
Народные новости 02:27
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Общество
Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»
Газета.Ru вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия
В Хакасии задержан мэр Саяногорска за езду в пьяном виде
Сегодня ночью сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого был нетрезвый водитель, в ходе проверки документов выяснилось, что нарушитель закона – глава города металлургов Михаил Валов.
НИА-Новосибирск 02:47
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Сергей Жуков рассказал, почему распалась группа «Руки вверх»
44-летний солист группы «Руки вверх!» в эфире второго выпуска программы «Судьба человека» рассказал телеведущему Борису Корчевникову об истинных причинах распада группы.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 700 тысяч
В России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 700 тысяч.
Lenta.ru 03:36
Общество
В Москве задержан советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов
Во вторник, 7 июля, в Москве задержали советника гендиректора «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова.
Диалог вчера в 08:53
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Политика
В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны
Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
Происшествия
На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
RT на русском 01:02
Футбол
ЦСКА увеличит сумму предложения за Гайча до 11,5 млн евро
ЦСКА готовится сделать новое предложение о трансфере форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.
Vprognoze.ru 03:59
Здоровье
Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
MedikForum.ru 03:19
Общество
Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Авто
Ford анонсировал все три версии нового Bronco
Ford продолжает интриговать публику тизерами возрожденного Bronco, показав в этот раз все три версии новинки.
Letnews.ru 06 июля в 10:31
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37
Общество
Адвокат Сафронова не исключил допроса Рогозина по делу о госизмене
По делу Ивана Сафронова о госизмене следователи ФСБ могут допросить гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Накануне.Ru 03:22
Общество
27 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за последние сутки составил 1,4 %. Всего в регионе выявлено 1944 случая COVID-2019.
Телепорт 03:56