Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.

Политика Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. 514

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 3,1K

Армия и оружие The Wall Street Journal (США): как изменилась позиция Кремля в отношении войны США в Афганистане (The Wall Street Journal) Демократы на Капитолийском холме дали понять, что предполагаемая выплата вознаграждений талибам будет проблемой, которая отразится на ходе президентских выборов, когда Трампа, как следует ожидать, подвергнут нападкам за его дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Лесной пожар унес жизни шести человек в Луганской области По данным правоохранительных органов, из-за пожаров в лесных массивах региона погибли минимум шесть человек, девять граждан Украины были госпитализированы с тяжелыми травмами. 54

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 198

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 134

Происшествия В Хакасии задержан мэр Саяногорска за езду в пьяном виде Сегодня ночью сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого был нетрезвый водитель, в ходе проверки документов выяснилось, что нарушитель закона – глава города металлургов Михаил Валов. 5

Экономика Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае. 212

Общество В России число случаев заражения коронавирусом превысило 700 тысяч В России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 700 тысяч.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 953

Общество Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.

Авто Ford анонсировал все три версии нового Bronco Ford продолжает интриговать публику тизерами возрожденного Bronco, показав в этот раз все три версии новинки. 4