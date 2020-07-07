Экономика
Lenta.ruМишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.
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Мишустин объявил о подготовке новых мер поддержки для предпринимателей
Будущее России. Национальные проекты07:03
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Общество
Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной
Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
ТАСС 15:06
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
Общество
Трупы жертв коронавируса оперштаб Томска назвал «мусором»
Московский Комсомолец 13:35
Общество
Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»
В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
Газета.Ru 17:16
Общество
В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости 13:21
Политика
Посольство США заявило о кампании против свободы прессы в России
Преследование журналистов в России напоминает кампанию против свободы прессы.
РБК 16:19
Общество
После выплат на детей в России увеличились продажи дешевых смартфонов
После поступивших россиянам выплат на детей до 16 лет продажи мобильных телефонов стоимостью до 10 тысяч выросли почти на 50%.
АБН 03:52
Общество
Полиция Киева задержала двух россиян
Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Футбол
«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года
"Милан" впервые с марта 1989 года забил четыре мяча в ворота "Ювентуса" в рамках чемпионата Италии.
РИА Новости 17:53
Технологии
Microsoft уберет одну из частей «Панели управления» в Windows 10
Тестовая сборка ОС Windows 10 20161, выпущенная для инсайдерского приложения Microsoft, не получила раздела «Система» в «Панели управления».
Дни24 05:19
Политика
Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии
Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
Армия и оружие
Sky: Хафтар пообещал изгнать турецкие войска и наемников из Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) не отступит, пока все "турецкие захватчики" и их наемники не будут изгнаны из Ливии.
ТАСС 18:46
Общество
Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве
Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 13:37
Здоровье
В США мужчина заразился поедающей мозг амебой
Как сообщает ToDay News Ufa, мужчина из Флориды (США) заразился амебой, которая питается человеческим мозгом.
ToDay News Ufa 15:39
Общество
Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов передавал сведения спецслужбам республики.
ТАСС 17:50
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года
В десятку флагманских смартфонов попали также OnePlus 8 Pro, Meizu 17 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro, Redmi K30 Pro, iQOO Neo3 и Oppo Ace2.
Evo-rus.com вчера в 02:16
Происшествия
Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 16:38
Наука
В Бразилии обнаружили ядовитую амфибию, похожую на змею
В Бразилии ядовитые железы вдоль зубов у кольчатых червей обнаружили биологи.
Live24 02:18
Экономика
EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия в прошлом году заняла девятую строчку в топ-10 привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:07
Кино
Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине
Дополнительно сообщается, что в фильме будет и новый главные актер, который заменит Киану Ривза.
CT news 16:47
Политика
Украина вышла из очередного соглашения СНГ
Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - членов Содружества Независимых Государств (СНГ).
Газета.Ru 18:54
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Культура
Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября
Фестиваль Comic Con Russia в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 3 по 4 октября, сообщается на официальной странице фестиваля в «ВКонтакте».
Агентство Москва 05:59
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева неординарно отметила годовщину со дня свадьбы с Элджеем
Блогер Настя Ивлеева, которая получила широкую популярность после того, как ее пригласили исполнить роль ведущей в туристическом проекте «Орел и Решка», отметила годовщину со дня свадьбы с рэпером Элджеем.
Bimru.ru 13:24
Политика
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru 17:11
Автоспорт
Тост: Квят проявил нетерпеливость и заплатил за это, но он был быстр
Глава команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Франц Тост прокомментировал итог австрийского Гран-при, где Даннил Квят повредил правое крыло после стычки с Эстебаном Оконом на трассе.
CT news 16:42
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00