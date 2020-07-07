Экономика

Lenta.ruLenta.ruМишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Об этом он объявил в ходе заседания кабинета министров во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов

Российская газета07:30

Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Lenta.ru09:03

Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов

Интерфакс - Россия07:55

Правительство расширит возможности для упрощенного налогообложения

Вести.Ru10:53

Кабмин готовит для предпринимателей новые меры поддержки

News.ru07:29

Мишустин анонсировал новые меры поддержки предпринимателей

РЕН ТВ07:22

Мишустин объявил о подготовке новых мер поддержки для предпринимателей

Будущее России. Национальные проекты07:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Poco M2 Pro стоимостью до $200

NewInform 10:36
9
Общество

Белый дом считает книгу племянницы Трампа смехотворной и абсурдной

Новая книга племянницы президента США Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.
ТАСС 15:06
1
Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
27
Общество

Трупы жертв коронавируса оперштаб Томска назвал «мусором»

Московский Комсомолец 13:35
8
Общество

Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»

В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
Газета.Ru 17:16
4
Общество

В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

"Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии", — заявил он.
РИА Новости 13:21
332
Политика

Посольство США заявило о кампании против свободы прессы в России

Преследование журналистов в России напоминает кампанию против свободы прессы.
РБК 16:19
2
Общество

После выплат на детей в России увеличились продажи дешевых смартфонов

После поступивших россиянам выплат на детей до 16 лет продажи мобильных телефонов стоимостью до 10 тысяч выросли почти на 50%.
АБН 03:52
61
Общество

Полиция Киева задержала двух россиян

Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
58
Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
227
Футбол

«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года

"Милан" впервые с марта 1989 года забил четыре мяча в ворота "Ювентуса" в рамках чемпионата Италии.
РИА Новости 17:53
Технологии

Microsoft уберет одну из частей «Панели управления» в Windows 10

Тестовая сборка ОС Windows 10 20161, выпущенная для инсайдерского приложения Microsoft, не получила раздела «Система» в «Панели управления».
Дни24 05:19
56
Происшествия

Один человек ранен в результате стрельбы на военной базе в Калифорнии

Известия 13:57
7
Политика

Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии

Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
56
Армия и оружие

Sky: Хафтар пообещал изгнать турецкие войска и наемников из Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) не отступит, пока все "турецкие захватчики" и их наемники не будут изгнаны из Ливии.
ТАСС 18:46
Общество

Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве

Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 13:37
49
Здоровье

В США мужчина заразился поедающей мозг амебой

Как сообщает ToDay News Ufa, мужчина из Флориды (США) заразился амебой, которая питается человеческим мозгом.
ToDay News Ufa 15:39
16
Общество

Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов передавал сведения спецслужбам республики.
ТАСС 17:50
89
Гаджеты

Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года

В десятку флагманских смартфонов попали также OnePlus 8 Pro, Meizu 17 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro, Redmi K30 Pro, iQOO Neo3 и Oppo Ace2.
Evo-rus.com вчера в 02:16
10
Происшествия

Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили

Пожарные полностью ликвидировали возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 16:38
5
Наука

В Бразилии обнаружили ядовитую амфибию, похожую на змею

В Бразилии ядовитые железы вдоль зубов у кольчатых червей обнаружили биологи.
Live24 02:18
20
Экономика

EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия в прошлом году заняла девятую строчку в топ-10 привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:07
178
Кино

Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине

Дополнительно сообщается, что в фильме будет и новый главные актер, который заменит Киану Ривза.
CT news 16:47
8
Политика

Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - членов Содружества Независимых Государств (СНГ).
Газета.Ru 18:54
2
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
96
Культура

Фестиваль Comic Con Russia пройдет в онлайн-формате 3-4 октября

Фестиваль Comic Con Russia в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 3 по 4 октября, сообщается на официальной странице фестиваля в «ВКонтакте».
Агентство Москва 05:59
3
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева неординарно отметила годовщину со дня свадьбы с Элджеем

Блогер Настя Ивлеева, которая получила широкую популярность после того, как ее пригласили исполнить роль ведущей в туристическом проекте «Орел и Решка», отметила годовщину со дня свадьбы с рэпером Элджеем.
Bimru.ru 13:24
1
Политика

Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru 17:11
484
Автоспорт

Тост: Квят проявил нетерпеливость и заплатил за это, но он был быстр

Глава команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Франц Тост прокомментировал итог австрийского Гран-при, где Даннил Квят повредил правое крыло после стычки с Эстебаном Оконом на трассе.
CT news 16:42
1
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
2,9K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное