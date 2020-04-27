Экономика
VSE42.RUМишустин объявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики
В ходе совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин заявил, что правительство уже готовит третий пакет мер поддержки экономики, которые понадобятся по мере того, как обстановка начнет изменяться к лучшему.
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Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике
Московский Комсомолец10:19
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Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Роспотребнадзору и Росгидромету провести дополнительные измерения качества воздуха в 12 городах с самым сильным уровнем загрязнений в России.
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Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
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РИА Новости вчера в 22:55
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Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
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