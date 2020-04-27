Экономика

VSE42.RUVSE42.RUМишустин объявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики

В ходе совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин заявил, что правительство уже готовит третий пакет мер поддержки экономики, которые понадобятся по мере того, как обстановка начнет изменяться к лучшему.
Читать в источнике
Комментировать131

Подробнее о событии

После вируса

Российская газета14:37

Кабмин готовит третий пакет антикризисных мер

Вести.Ru14:21

Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике

Московский Комсомолец10:19

Экономист предупредил о 20 млн безработных из-за карантина

Национальная служба новостей12:28

Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики

РИА Новости04:40

Правительство объявило о начале действия второго антикризисного пакета мер

News.ru05:27

Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики

RT на русском04:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 22:18, Ашберн
Политика

США решили выставить Китаю счет за коронавирус

В апреле сразу два американских штата — Миссури и Миссисипи — решили подать иск на Китай из-за сокрытия информации о коронавирусе.
Lenta.ru 21:20
2
Общество

«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов

Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
257
Политика

Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину

Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
81
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
2,1K
Общество

Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином

Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Роспотребнадзору и Росгидромету провести дополнительные измерения качества воздуха в 12 городах с самым сильным уровнем загрязнений в России.
Коммерсантъ 17:43
Происшествия

СК выявил махинации при строительстве горнолыжного комплекса на Алтае

Pravda.Ru 03:53
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
6,6K
Происшествия

В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 22:14
10
Общество

Премьер Италии заявил о смягчении карантина в стране

Правительство Италии приняло решение ввести первые послабления общенационального карантина с 4 мая.
Вечерняя Москва вчера в 15:31
94
Общество

Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 19:13
2
Киберспорт

Создатели WWE 2K20 анонсировали аркадный спин-офф игры — WWE 2K Battlegrounds

CyberSport.ru 12:04
Здоровье

Ученый дал прогноз по динамике смертности от COVID-19 в России

Если нынешние тенденции по смертности от COVID-19 сохранятся, количество летальных исходов достигнет в России китайских значений при превышении числа завершенных случаев болезни (количество выздоровевших и умерших) отметки 47 тысяч.
РИА Новости 19:56
1
Общество

«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы

Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
Znak.com 05:35
96
Футбол

«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти

Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
29
Культура

Объявлены имена финалистов шоу «Маска»

Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
134
Общество

В Нижнем Новгороде на баннере к 9 мая изобразили героев не той войны

Инфо24 07:57
41
Экономика

Михаилу Прохорову предложили стать деканом в Финансовом университете

Российскому бизнесмену и миллиардеру Михаилу Прохорову предложили стать деканом в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации.
РБК 17:30
1
Общество

Глава Роспотребнадзора призвала россиян готовиться к новой жизни

После окончания пандемии многое изменится, считает Анна Попова Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привычная жизнь россиян изменится после окончания пандемии коронавируса.
Челнинские известия 01:50
358
Армия и оружие

Турецкий блокпост атакован боевиками в Идлибе

ГЛАС.RU 07:40
Религия

Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу

На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости 18:13
Общество

Оценена вероятность продления ограничений из-за коронавируса на год

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Константин Затулин оценил возможность продления ограничительных мер против распространения коронавируса на целый год.
РИА Новости 17:10
15
Политика

Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК 07:50
385
Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости 15:13
184
Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 01:17
1,4K
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Вести.Ru 17:52
1,3K
Космос

Житель Приморья увидел «поезд Илона Маска» в небе над озером Ханка

ВЕСТИ: Приморье вчера в 19:58
1
Общество

Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной

ФАН 25 апреля в 09:52
116
Общество

Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса российские регионы

Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
443
Происшествия

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 227 человек

Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на 18 человек и достигло 227, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 22:55
122
Общество

Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России

Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
1,9K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное