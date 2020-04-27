Общество
Вести.RuКабмин готовит третий пакет антикризисных мер
Правительство готовит новый антикризисный пакет мер поддержки экономики. Он включает поэтапную отмену ограничений и будет введен, как только пандемия пойдет на спад. Сегодня на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин поручил подготовить предложения к 30 апреля.
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Правительство подготовило третий пакет антикоронавирусной помощи экономике
Московский Комсомолецвчера в 10:19
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Общество
В Москве скончался ещё 31 пациент с коронавирусом
«В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение столичного оперативного штаба.
RT на русском 26 апреля в 14:34
Экономика
Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 23:31
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания самоизоляции
26 апреля Анна Попова заявляла, что выход России на плато заболеваемости COVID-19 не произойдет в майские праздники, если граждане продолжат соблюдать режим самоизоляции.
Известия вчера в 17:28
Здоровье
В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом
Lenta.ru вчера в 16:04
Общество
Российские регионы начали массово вводить масочный режим
Масочный режим был введен в нескольких российских регионах в понедельник, 27 апреля. Информацию об этом публикует РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:36
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
REGNUM 01:39
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски снялась топлес для собственного бренда
На размещенной фотографии супермодель запечатлена в ванной комнате с полотенцем на голове напротив зеркала.
RuNews24.ru 01:46
Здоровье
В Москве под наблюдением находятся 20 тысяч пациентов с ОРВИ
На сегодняшний день в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ.
Известия 00:33
Технологии
От звонка до звонка: программа проследит за разговорами на удаленке
Программа со встроенной технологией речевой аналитики позволит руководителям проследить за исполнением сотрудниками своих обязанностей на удаленке без прослушивания их разговоров.
Известия вчера в 17:01
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:37
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Ученые предположили, что именно современная пустыня в древности была самым опасным местом на Земле.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
Футбол
РПЛ предложила варианты возобновления чемпионата России
Напомним, чемпионат России был остановлен 1 апреля из-за мировой пандемии. Участникам РПЛ предложено два варианта доиграть сезон.
ГЛАС.RU вчера в 09:46
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, когда можно говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
RT на русском 02:10
Происшествия
В Оренбурге умерла третья пациентка с коронавирусом
От коронавируса скончался самый первый заразившийся 57-летний мужчина из Бузулука и еще один пациент с почечной недостаточностью.
Prooren.ru 02:13
Экономика
Сколько денег российские власти направят на борьбу с кризисом
Смягчение удара Минфин утверждает, что общий объем фискальной поддержки в широком понимании составит 6,5% ВВП — с учетом компенсации выпадающих нефтегазовых доходов (из Фонда национального благосостояния, ФНБ), выпадающих ненефтегазовых доходов, а также возможного использования бюджетных остатков прошлого года (в сумме более 4 трлн руб.).
РБК 00:00
Происшествия
В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска
Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС вчера в 06:11
Происшествия
Суд арестовал бывшего и. о. главы Пятигорска
Суд Пятигорска заключил под стражу бывшего и. о. главы города Льва Травнева.
РБК 26 апреля в 11:14
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Общество
Предстоящее лето может стать самым жарким в истории
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно снова сменило курс
Piter.tv 26 апреля в 06:29
Происшествия
В Новосибирской области выявили 60 новых случаев коронавируса
Шестьдесят новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:59
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Здоровье
Профессор РАН объяснил, чем опасна госпитализация с коронавирусом
Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" объяснил, почему госпитализация опасна для больных COVID-19 в "не очень тяжелой" форме.
РИА Новости вчера в 20:56
Кино
Стартует новый сезон анимационного сериала для детей «Малышарики»
На КиноПоиск HD 27 апреля состоится релиз четвертого сезона анимационного проекта "Малышарики" - младших героев вселенной "Смешариков".
Российская газета вчера в 07:33
Общество
От пневмонии умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
Ранее Forbes сообщил, что причиной смерти Варичева стала двусторонняя пневмония.
Национальная служба новостей вчера в 11:17
Политика
Трамп отказался рассказывать о самочувствии Ким Чен Ына
Российская газета вчера в 23:43