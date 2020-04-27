В ходе совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин заявил, что правительство уже готовит третий пакет мер поддержки экономики, которые понадобятся по мере того, как обстановка начнет изменяться к лучшему.

Недвижимость ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек. 31

Энергетика Мировая нефть продолжила падение С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. 280

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 836

Общество Крупнейшие российские авиакомпании резко подняли цены на билеты Компании «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские Авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты в Москву или из нее, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные систем бронирования. 272

Общество В Госдуме высказались против переноса майских праздников По словам депутата, перенос майских праздников стал бы дополнительной нагрузкой на экономику страны в условиях кризиса из-за пандемии, что может негативно сказаться на безработице и уровне жизни населения, – сообщает РИА Новости. 1,3K

Общество В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 4 тысячи Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве более 4 тыс. человек излечились от коронавирусной инфекции COVID-19. 97

Экономика Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg. 399

Общество Число заболевших Covid-19 в России превысило 90 тысяч человек В России за последние сутки зафиксировали 6411 новых случаев заражения коронавируса, общее число заболевших превысило 90 тысяч человек и составляет 93 558, сообщили в оперативном штабе.

Общество Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире. 1,1K

Спорт Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил отмены Игр в 2021 году По словам председателя оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори, не исключено, что Игры не состоятся и в 2021 году, если ситуация с распространением коронавируса не будет взята под контроль.

Общество В Австрии с 1 мая отменят режим самоизоляции Ограничения на выход из дома из-за угрозы коронавируса в Австрии с 1 мая будут сняты.

Общество Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК . 25