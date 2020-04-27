Общество
VSE42.RUМишустин объявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики
В ходе совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин заявил, что правительство уже готовит третий пакет мер поддержки экономики, которые понадобятся по мере того, как обстановка начнет изменяться к лучшему.
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Мишустин поручил продумать снятие ограничений из-за COVID-19 для части бизнеса
Коммерсантъвчера в 05:05
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Происшествия
На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе
На территории Первомайского района Алтайского края обнаружены тела 18-летней девушки и 15-летнего молодого человека, которые пропали еще 7 января.
Российская газета 03:25
Общество
Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
RT на русском 02:10
Недвижимость
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК вчера в 08:29
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Общество
85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Оперштаб сообщил во вторник, 28 апреля о 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на Среднем Урале.
Kursk.com 03:57
Общество
Удивительно, но в России растут продажи товаров для пикника
Продажи товаров для пикника за последние выходные апреля, 24–26 апреля, выросли в 1,5 раза.
Вести Подмосковья 03:29
Наука
Деменцию связали с совмещением определенных продуктов питания
N+1 вчера в 13:51
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
Крупнейшие российские авиакомпании резко подняли цены на билеты
Компании «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские Авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты в Москву или из нее, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные систем бронирования.
Forbes вчера в 09:28
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
По словам депутата, перенос майских праздников стал бы дополнительной нагрузкой на экономику страны в условиях кризиса из-за пандемии, что может негативно сказаться на безработице и уровне жизни населения, – сообщает РИА Новости.
Волжский.ру вчера в 01:05
Религия
Православные оренбуржцы взаперти отмечают Радоницу
56orb.ru вчера в 23:56
Общество
«Бессмертный полк» пройдет онлайн
ЧС-ИНФО вчера в 06:31
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Финансы
Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Совет директоров Банка России с 27 апреля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых.
Интерфакс 26 апреля в 17:31
Общество
В России за сутки умерло 72 человека с коронавирусом
За последние сутки в России умерло 72 человека с коронавирусом.
Коммерсантъ 03:54
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости вчера в 13:25
Здоровье
В Кузбассе умер 2-й пациент с коронавирусом
Всего за период эпидемии в Кузбассе было выявлено 114 случаев заболевания, 11 человек выздоровели, 2 умерли.
ИА 1-Line 02:03
Общество
В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 4 тысячи
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве более 4 тыс. человек излечились от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:33
Общество
В Калининградской области за сутки выявили 28 случаев коронавируса
Новый Калининград За минувшие сутки в Калининградской области выявили 28 новых случаев коронавируса.
Новый Калининград.Ru вчера в 03:51
Общество
Депутат Госдумы оценил вероятность продления самоизоляции на год
Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин оценил вероятность продления режима самоизоляции из-за коронавируса на год.
Lenta.ru вчера в 17:27
Общество
В Татарстане выявили 65 новых случаев коронавируса
В Татарстане за последние сутки подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 04:02
Экономика
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg.
Российская газета 03:18
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Число заболевших Covid-19 в России превысило 90 тысяч человек
В России за последние сутки зафиксировали 6411 новых случаев заражения коронавируса, общее число заболевших превысило 90 тысяч человек и составляет 93 558, сообщили в оперативном штабе.
Дождь 03:51
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
Спорт
Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил отмены Игр в 2021 году
По словам председателя оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори, не исключено, что Игры не состоятся и в 2021 году, если ситуация с распространением коронавируса не будет взята под контроль.
Sport.ru 03:28
Общество
В Австрии с 1 мая отменят режим самоизоляции
Ограничения на выход из дома из-за угрозы коронавируса в Австрии с 1 мая будут сняты.
РБК 04:10
Происшествия
Жителя Хакасии будут судить за сексуальное насилие над 8-летней падчерицей
ИА Хакасия 04:07
Общество
Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру 26 апреля в 11:00
Здоровье
Всемирный банк одобрил кредит Украине в $135 млн
Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение выделить Украине кредит в $135 млн для медицинской сферы, часть из которых предназначена для борьбы с пандемией коронавируса.
ТАСС 03:22