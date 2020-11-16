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РИА Новости
РИА Новости

Мишустин объявил о сокращении в 2021 году штата госслужащих

"Предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля", — сказал глава кабинета министров. Мишустин подчеркнул, что планы начать реформу были и ранее, но по разным причинам переносились.В источнике
С чего всё началось
Мишустин подчеркнул, что она стимулирует развитие более 50 смежных отраслей, и попросил вице-премьеров уделить особое внимание подготовке национального проекта по развитию внутреннего туризма, сообщается
 на официальном сайте правительства России.
Ридусвчера в 04:16
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Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 16 ноября

Интерфаксвчера в 12:34
Коммерсантъ

Мишустин объявил о сокращении штата госслужащих в начале 2021 года

Коммерсантъвчера в 03:52
РБК

Чиновников сократят, новый конкурент «Спутник V». Главные новости РБК

РБКвчера в 11:09
Российская газета

Оперативное вмешательство

Российская газетавчера в 10:37
РИА Новости

Мишустин объявил о сокращении в 2021 году штата госслужащих

РИА Новостивчера в 07:01
ТАСС

Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с 1 января

ТАССвчера в 04:13
URA.Ru

Реформа госаппарата поможет Мишустину продолжить чистку кабмина

URA.Ruвчера в 11:25

Foreign Policy сообщил о намерении США признать хуситов террористами

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена признать поддерживаемое Ираном йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) террористической организацией, пишет Foreign Policy со ссылкой на источник.
Foreign Policy сообщил о намерении США признать хуситов террористами
RT на русском21:46

В ВОЗ заявили, что одной вакцинации от коронавируса недостаточно для борьбы с пандемией

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ТАССвчера в 07:53

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Газета.Ru21:03

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REGNUM15 ноября в 02:02