Мишустин объявил о сокращении в 2021 году штата госслужащих
"Предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля", — сказал глава кабинета министров. Мишустин подчеркнул, что планы начать реформу были и ранее, но по разным причинам переносились.В источнике
С чего всё началось
Мишустин подчеркнул, что она стимулирует развитие более 50 смежных отраслей, и попросил вице-премьеров уделить особое внимание подготовке национального проекта по развитию внутреннего туризма, сообщается
на официальном сайте правительства России.
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