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"Предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля", — сказал глава кабинета министров. Мишустин подчеркнул, что планы начать реформу были и ранее, но по разным причинам переносились.

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