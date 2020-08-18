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Мишустин объявил о запуске проекта Амурского ГХК «Сибура»

"Реализация проекта повлечет за собой создание тысяч современных рабочих мест, сформирует новую транспортную и социальную инфраструктуру", — заявил Мишустин. Проект Амурского ГХК предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 млн тонн в год.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новостивчера в 00:35
Подробнее о событии
Вести - Амурская область

Амурский ГХК должны сдать в эксплуатацию в 2024 году

Вести - Амурская область21:11
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

РБКвчера в 00:05
Давыдов.Индекс

О строительстве Амурского газохимического комплекса

Давыдов.Индексвчера в 10:37
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

Коммерсантъвчера в 07:46
ТАСС

ВЭБ.РФ вместе с банками-партнерами может профинансировать строительство Амурского ГХК

ТАССвчера в 03:28
Телепорт

Михаил Мишустин дал старт строительству Амурского газохимического комплекса

Телепортвчера в 01:01
Зейские Огни

На месте строительства Амурского ГХК около Свободного забита первая свая

Зейские Огнивчера в 16:06

«Джейме» и «Тайвин» поддержали идею переснять «Игру престолов»

Стоило только на днях Николаю Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) пошутить, что он "почти" подписал петицию, призывающую HBO переснять восьмой сезон "Игры престолов" (хотя ранее он защищал шоураннеров), как вопрос вновь стал актуальным и обсуждаемым.
Российская газета06:13

Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правда12:46
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Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.
REGNUM12:25
242

Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спорт12:58