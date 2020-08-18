Мишустин объявил о запуске проекта Амурского ГХК «Сибура»

"Реализация проекта повлечет за собой создание тысяч современных рабочих мест, сформирует новую транспортную и социальную инфраструктуру", — заявил Мишустин. Проект Амурского ГХК предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 млн тонн в год.