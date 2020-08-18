Мишустин объявил о запуске проекта Амурского ГХК «Сибура»
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"Реализация проекта повлечет за собой создание тысяч современных рабочих мест, сформирует новую транспортную и социальную инфраструктуру", — заявил Мишустин. Проект Амурского ГХК предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 млн тонн в год.В источнике
С чего всё началось
Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК
СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новостивчера в 00:35
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