Коронавирус
Газета.RuМишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
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с чего всё началось
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Коммерсантъ07:00
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Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
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США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
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Средний темп прироста составляет +18%. По сравнению с тем, на что вышла сейчас Москва – у них 14%.
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Bimru.ru 09:08
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В свою очередь, власти Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в столице будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
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Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
РИА Новости 15:54
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ВОЗ предупреждает: Коронавирус с нами надолго
ВОЗ отмечает, что в отдельных странах ситуация с коронавирусом нормализовалась, количество новых случаев заражения идет на спад, смертность снижается.
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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Новак выступил против снижения цен на бензин
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