с чего всё началось

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.

Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Футбол УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.

Культура Разворот (утренний): Гузель Яхина Гузель Яхина, писатель, автор романа «Зулейха открывает глаза» была у нас на прямой связи.

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». 13K

Общество В РЭУ назвали способ остановить распространение коронавируса в России Россия не поднимется в рейтинге по числу заразившихся коронавирусом в мире, если региональные власти смогут сдержать его распространение на местах, считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. 1,1K

Происшествия Бывший священник, организовавший крестный ход в Петербурге, рассказал об избиении приставами Автор канала «Тюрьма и вера» сказал «Медиазоне», что помощник Скрипкина потерял сознание, а сам бывший священник — в больнице вместе с полицейскими.

Политика Особое мнение: Андрей Мовчан Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group был сегодня гостем программы "Особое мнение".

Общество В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико. 983

Здоровье Крым обогнал Москву по темпу заражения коронавирусом Средний темп прироста составляет +18%. По сравнению с тем, на что вышла сейчас Москва – у них 14%. 48

Шоу-бизнес Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве. 9

Общество Главконтроль разъяснил порядок начисления штрафов за нарушение самоизоляции в Москве В свою очередь, власти Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в столице будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами. 4

Общество Режим самоизоляции в России решили продлить Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. 5,6K

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 216

Политика Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии. 121