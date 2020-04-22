с чего всё началось

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.

Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Происшествия 60 сотрудников больницы Подмосковья заражены коронавирусом Отмечается, что все 2,9 тысяч сотрудников больницы регулярно сдают анализы и тесты на коронавирус. 48

Футбол УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.

Армия и оружие Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США. 475

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 3,1K

Шоу-бизнес Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса. 6

Шоу-бизнес Волочкову оставили без денег на продукты У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропали почти 200 тысяч рублей. 43

Общество Владелец S7: международное авиасообщение возобновится через год Восстановления международного авиасообщения не стоит ждать раньше апреля следующего года.

Экономика Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. 718

Политика Путин освободил от должности зампредседателя СК Александра Сорочкина Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителя Главного военного следственного управления СК России и зампредседателя комитета генерал-полковника Александра Сорочкина. 297

Общество Вирусолог назвал главный способ передачи коронавируса Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом. 66

Общество Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания Эксперт уточнила, что уже существуют машины, которые будут "сгрызать" дно на глубине 4-5 километров и потом передавать добытое по трубе на корабль.

Общество Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута. 1,1K

Общество Ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса признал Мясников Известный российский врач, телеведущий, а с недавнего времени – официальный представитель информационного центра по коронавирусу Александр Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России. 1,4K

Авто Появились изображения современной Лада «Тарзан» В конце 90-х «АвтоВАЗ» мелкосерийно выпускал полноприводные внедорожники «Тарзан», построенные на базе универсала ВАЗ-2111 и хэтчбека ВАЗ-2112. 5

Общество Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь Больше всего, как показало исследование международного центра Romir совместно с компанией BCG, поступившие в распоряжение «Известий», сократились траты россиян на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%). 164

Экономика Коронавирус. Областной бюджет не доберет 12 миллиардов рублей В результате последствий коронавируса бюджет Саратовской области потеряет 12 млрд рублей -таков будет размер выпадающих доходов региональной казны. 38

Политика Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса. 10