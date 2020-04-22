Коронавирус
Газета.RuМишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
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с чего всё началось
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Коммерсантъвчера в 07:00
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Происшествия
60 сотрудников больницы Подмосковья заражены коронавирусом
Отмечается, что все 2,9 тысяч сотрудников больницы регулярно сдают анализы и тесты на коронавирус.
Live24 вчера в 16:12
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон
Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport 21 апреля в 10:57
Армия и оружие
Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем
Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США.
Российская газета вчера в 09:05
Космос
Роскосмос попросил в 2,5 раза больше денег на создание «Ангары»
РИА Новости вчера в 20:05
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии
Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса.
Super.ru вчера в 10:09
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Волочкову оставили без денег на продукты
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропали почти 200 тысяч рублей.
URA.Ru вчера в 20:48
Общество
Владелец S7: международное авиасообщение возобновится через год
Восстановления международного авиасообщения не стоит ждать раньше апреля следующего года.
Pravda.Ru вчера в 21:23
Экономика
Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева
Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
Ведомости вчера в 14:10
Политика
Путин освободил от должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителя Главного военного следственного управления СК России и зампредседателя комитета генерал-полковника Александра Сорочкина.
Газета.Ru вчера в 15:18
Общество
Вирусолог назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:53
Общество
Собянин предупредил об исчерпании мест в больницах через 3–4 недели
При сохранении нынешних темпов распространения COVID-19 ограниченный коечный фонд (80 тыс.) заполнится через три-четыре недели.
РБК вчера в 12:51
Общество
Сокамерник Ярошенко умер от коронавируса в США
News.ru 20 апреля в 16:14
Здоровье
В Омской области уволили главврача больницы и двух замглав минздрава
Московский Комсомолец вчера в 01:03
Общество
Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания
Эксперт уточнила, что уже существуют машины, которые будут "сгрызать" дно на глубине 4-5 километров и потом передавать добытое по трубе на корабль.
РИА Новости вчера в 22:06
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети
Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети Россиянка потратила три миллиона, чтобы стать копией Ольги Бузовой.
Экспресс газета вчера в 05:55
Общество
Ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса признал Мясников
Известный российский врач, телеведущий, а с недавнего времени – официальный представитель информационного центра по коронавирусу Александр Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России.
Live24 вчера в 00:37
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
Авто
Появились изображения современной Лада «Тарзан»
В конце 90-х «АвтоВАЗ» мелкосерийно выпускал полноприводные внедорожники «Тарзан», построенные на базе универсала ВАЗ-2111 и хэтчбека ВАЗ-2112.
Автоновости дня вчера в 13:12
Общество
Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь
Больше всего, как показало исследование международного центра Romir совместно с компанией BCG, поступившие в распоряжение «Известий», сократились траты россиян на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%).
Известия вчера в 22:41
Экономика
Коронавирус. Областной бюджет не доберет 12 миллиардов рублей
В результате последствий коронавируса бюджет Саратовской области потеряет 12 млрд рублей -таков будет размер выпадающих доходов региональной казны.
Взгляд-инфо вчера в 11:27
Политика
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 19:11
Общество
Кадыров объяснил, зачем побрился налысо
Ранее Кадыров говорил, что мужчинам в условиях коронавирусной инфекции нужно бриться налысо, поскольку салоны красоты и парикмахерские Чечни закрыты.
ProstoProSport 21 апреля в 14:30
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Политика
В Кремле ждут официальных сообщений о здоровье Ким Чен Ына
В Кремле видели информацию СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, но подтверждений их достоверности нет.
Российская газета 21 апреля в 07:34
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ладный» возвращается в строй
После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
Политическая Экспертиза вчера в 04:51
Авто
ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 21 апреля в 04:40