с чего всё началось

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.

Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Общество В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек. 262

Спорт Губерниев призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу Комментатор Дмитрий Губерниев призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу из-за пандемии коронавируса, передает Sport24.

Общество В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США. 534

Энергетика Bloomberg: США проверяют, могли ли трейдеры получить детали переговоров ОПЕК+ в марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.

Политика Путин уволил замглавы СКР Сорочкина Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина. 213

Наука Одномерные углеродные нити помогут создать эффективный аккумулятор В 2015 году ученые предложили одномерные углеродные структуры, углеродные нити, которые оказались сильно проще в фабрикации, и при этом пучки таких нитей обладают похожими на нанотрубки механическими свойствами.

Игры Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.

Экономика Мосбиржа введет механизм торгов деривативами при отрицательных ценах Московская биржа разработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение биржи.

Космос Банкротство OneWeb срывает запуск 10 российских ракет По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, из-за банкротства компании OneWeb пуск ракет может быть отложен на 6-12 месяцев. 5

Армия и оружие ВВС США перебрасывают в Арктику истребители пятого поколения F-35A Вашингтон, 22 апреля 2020, 18:40 — REGNUM Командование ВВС США начало перебрасывать на авиабазу «Эйльсон» на Аляске ударные истребители пятого поколения F-35A, сообщает 22 апреля пресс-служба командования американских ВВС.

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 59

Общество «Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина. 17

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как встречает утро с сыном Известный шоумен и эстрадный артист Максим Галкин показал, как встречает день с сыном Гариком.

Биатлон Кабуков и Королькевич назначены тренерами сборных России по биатлону Главным тренером мужской сборной стал Роберт Кабуков, помогать которому будут Максим Максимов и Артем Истомин.

Экономика Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции. 420