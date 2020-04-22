Коронавирус
Газета.RuМишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Читать в источнике
Оценить984
с чего всё началось
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Коммерсантъ07:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
Общество
В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек.
РБК 02:25
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Спорт
Губерниев призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу
Комментатор Дмитрий Губерниев призвал остановить чемпионат Белоруссии по футболу из-за пандемии коронавируса, передает Sport24.
Газета.Ru 19:50
Политика
СМИ Северной Кореи отправили Ким Чен Ына в «глубокую медитацию»
Официальное новостное агентство Северной Кореи нарушило молчание о состоянии главы государства.
Телеканал 360° 13:34
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета вчера в 17:44
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Кино
Disney снимает третий сезон «Мандалорца»
Газета.Ru 04:26
Происшествия
В Подмосковье 60 сотрудников больницы заразились коронавирусом
В подмосковных Люберцах 60 сотрудников больницы заразились коронавирусом.
Москва 24 18:54
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
Энергетика
Bloomberg: США проверяют, могли ли трейдеры получить детали переговоров ОПЕК+ в марте
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС 18:02
Политика
Путин уволил замглавы СКР Сорочкина
Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ 15:20
Наука
Одномерные углеродные нити помогут создать эффективный аккумулятор
В 2015 году ученые предложили одномерные углеродные структуры, углеродные нити, которые оказались сильно проще в фабрикации, и при этом пучки таких нитей обладают похожими на нанотрубки механическими свойствами.
N+1 04:33
Армия и оружие
Российские военные подписали акт приемки первого беспилотника «Орион»
Министерство обороны России и группа «Кронштадт» подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности «Орион» в составе трех машин.
Известия 20 апреля в 07:23
Игры
Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля
Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.
Игромания.ру 12:10
Экономика
Мосбиржа введет механизм торгов деривативами при отрицательных ценах
Московская биржа разработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение биржи.
Газета.Ru 17:30
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Новые автомобили 09:48
Здоровье
Главврача больницы с очагом коронавируса уволили в Амурской области
Главврача Белогорской больницы Михаила Горбунова уволили. Поводом стала вспышка коронавируса в медучреждении.
EastRussia 19:09
Космос
Банкротство OneWeb срывает запуск 10 российских ракет
По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, из-за банкротства компании OneWeb пуск ракет может быть отложен на 6-12 месяцев.
ИКС 20 апреля в 08:30
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Армия и оружие
ВВС США перебрасывают в Арктику истребители пятого поколения F-35A
Вашингтон, 22 апреля 2020, 18:40 — REGNUM Командование ВВС США начало перебрасывать на авиабазу «Эйльсон» на Аляске ударные истребители пятого поколения F-35A, сообщает 22 апреля пресс-служба командования американских ВВС.
REGNUM 11:40
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Общество
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как встречает утро с сыном
Известный шоумен и эстрадный артист Максим Галкин показал, как встречает день с сыном Гариком.
Вечерняя Москва 04:20
Спорт
«Динамо» пригласило Владимира Соловьева на домашний матч
Нева Спорт 11:09
Биатлон
Кабуков и Королькевич назначены тренерами сборных России по биатлону
Главным тренером мужской сборной стал Роберт Кабуков, помогать которому будут Максим Максимов и Артем Истомин.
Metaratings 20 апреля в 08:40
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Наука
Арбидол признали бесполезным при коронавирусе
Рандомизированные клинические испытания доказали, что лопинавир+ритонавир и арбидол бесполезны в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 03:16