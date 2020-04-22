Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
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с чего всё началось
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании
 президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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