Коронавирус
Газета.RuМишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
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с чего всё началось
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Коммерсантъ07:00
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Здоровье
Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
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Газета.Ru 20 апреля в 10:32
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Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия 17:01
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE снизилась на 13,55% до $16,71 за баррель.
Ведомости вчера в 23:47
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Общество
Лечивший пациентов с коронавирусом врач умер в Москве
10 апреля у врача поднялась температура – в тот день он работал с пациентами с COVID-19.
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Общество
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В США волна заражений коронавирусом, судя по всему, добралась до домашних животных. В штате Нью-Йорк у двух кошек выявлен COVID-19.
Вести.Ru 15:51
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК 20:55
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ладный» возвращается в строй
После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
Политическая Экспертиза 04:51
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% - «Нафтогаз»
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ 14:38
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Происшествия
МВД предложило расширить полномочия полицейских
МВД подготовило законопроект, в котором предложено расширить полномочия полицейских, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:24
Происшествия
Прокуратура начала проверку после коммунальной аварии во Владивостоке
Прокуратура Владивостока проводит проверку по факту крупной коммунальной аварии на сетях в микрорайоне Снеговая Падь.
Известия 06:41
Происшествия
Террорист «заминировал» аэробус рейса Москва — Южно-Сахалинск
Сообщение о возможно заложенном на борту пассажирского самолета взрывном устройстве поступило оперативным службам аэропорта Южно-Сахалинск в третьем часу утра 23 апреля по местному времени, когда самолет, выполнявший рейс №1742 Москва — Южно-Сахалинск, находился в воздухе.
РИА Сахалин-Курилы 20:34
Киберспорт
Исходный код CS:GO попал в открытый доступ
Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ, они были выложены на портале 4chan.
Чемпионат 21:02
Здоровье
Коронавирус пробрался еще в два района Алтайского края. Инфографика
За минувшие сутки число заболевших увеличилось на девять человек На 22 апреля в Алтайском крае коронавирус лабораторно подтвержден у 136 человек.
АМИТЕЛ 04:38
Шоу-бизнес
Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети
Заплатила три миллиона: фотографии копии Бузовой появились в Сети Россиянка потратила три миллиона, чтобы стать копией Ольги Бузовой.
Экспресс газета 05:55
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
Культура
Разворот (утренний): Гузель Яхина
Гузель Яхина, писатель, автор романа «Зулейха открывает глаза» была у нас на прямой связи.
Эхо Москвы 20 апреля в 04:56
Здоровье
Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа
Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
Общество
Евгений Куйвашев назвал условия для отмены режима самоизоляции
Евгений Куйвашев рассказал, при каких условиях в Свердловской области отменят режим самоизоляции.
КП - Екатеринбург 09:21
Политика
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса.
Коммерсантъ 19:11
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Происшествия
Дважды угнанный автомобиль оказался в море в районе Яблочного
Машину, качающуюся на морских волнах, обнаружили 22 апреля жители села Яблочное в Холмском районе.
АСТВ 19:59
Экономика
Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ
На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.
РБК 22:00
Происшествия
Автомобиль с пятью детьми провалился под лед в Якутии
Машина с пятью детьми провалилась под лед в Верхневилюйском районе Якутии, один ребенок погиб.
Газета.Ru 04:18
Общество
В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:26
Общество
Власти Москвы решили штрафовать из-за самоизоляции по местному закону
Столичная полиция имеет право штрафовать нарушителей режима самоизоляции в городе, руководствуясь региональным, а не федеральным КоАП.
РБК 13:17
Шоу-бизнес
Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии
Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru 09:08
Космос
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink
60 спутников были выведены на околоземную орбиту через 15 минут после старта Falcon 9. После ряда проверок они с помощью бортовых двигателей поднимутся на высоту около 550 км.
ТАСС 15:52