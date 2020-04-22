с чего всё началось

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.

Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Экономика Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.

Энергетика Цена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE снизилась на 13,55% до $16,71 за баррель. 9

Общество Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

Энергетика Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% - «Нафтогаз» Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".

Происшествия МВД предложило расширить полномочия полицейских МВД подготовило законопроект, в котором предложено расширить полномочия полицейских, сообщает РИА "Новости". 7

Происшествия Террорист «заминировал» аэробус рейса Москва — Южно-Сахалинск Сообщение о возможно заложенном на борту пассажирского самолета взрывном устройстве поступило оперативным службам аэропорта Южно-Сахалинск в третьем часу утра 23 апреля по местному времени, когда самолет, выполнявший рейс №1742 Москва — Южно-Сахалинск, находился в воздухе. 3

Киберспорт Исходный код CS:GO попал в открытый доступ Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ, они были выложены на портале 4chan.

Здоровье Коронавирус пробрался еще в два района Алтайского края. Инфографика За минувшие сутки число заболевших увеличилось на девять человек На 22 апреля в Алтайском крае коронавирус лабораторно подтвержден у 136 человек. 293

Культура Разворот (утренний): Гузель Яхина Гузель Яхина, писатель, автор романа «Зулейха открывает глаза» была у нас на прямой связи.

Здоровье Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа. 240

Политика Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты во время вспышки коронавируса. 9

Происшествия Дважды угнанный автомобиль оказался в море в районе Яблочного Машину, качающуюся на морских волнах, обнаружили 22 апреля жители села Яблочное в Холмском районе.

Экономика Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.

Общество В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с инфекцией. 52

Шоу-бизнес Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве. 14