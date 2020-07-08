Коронавирус
РИА НовостиМишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии
Издержки бизнеса для сохранения рабочих мест и выплаты зарплат сотрудникам во время пандемии коронавируса в России были снижены максимально, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Мишустин: власти максимально снизили издержки бизнеса для сохранения занятости
Rambler News Service12:09
Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест
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