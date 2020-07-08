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РИА НовостиРИА НовостиМишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии

Издержки бизнеса для сохранения рабочих мест и выплаты зарплат сотрудникам во время пандемии коронавируса в России были снижены максимально, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии

РИА Новости12:20

Мишустин: власти максимально снизили издержки бизнеса для сохранения занятости

Rambler News Service12:09

Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест

Московский Комсомолец10:37

Власти снизили издержки бизнеса ради сохранения занятости, заявил Мишустин

Газета.Ru12:00

Михаил Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест

Коммерсантъ11:32

Мишустин рассказал о принятых для сохранения занятости мерах

Lenta.ru12:08
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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