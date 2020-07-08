Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии

Издержки бизнеса для сохранения рабочих мест и выплаты зарплат сотрудникам во время пандемии коронавируса в России были снижены максимально, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Мишустин: Россия максимально снизила издержки бизнеса для сохранения рабочих мест

МИР 2413:02

Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии

РИА Новости12:20

Мишустин: власти максимально снизили издержки бизнеса для сохранения занятости

Rambler News Service12:09

Мишустин рассказал о принятых для сохранения занятости мерах

Lenta.ru12:08

Власти снизили издержки бизнеса ради сохранения занятости, заявил Мишустин

Газета.Ru12:00

Михаил Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест

Коммерсантъ11:32

Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест

Московский Комсомолец10:37
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Футбол

«Зенит» обыграл «Сочи» в первом матче после завоевания чемпионства

Российская газета 13:07
Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM вчера в 22:21
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера

РБК 12:22
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Происшествия

В Татарстане от коронавируса умер 28-летний мужчина

Умер житель Высокогорского района 1992 года рождения. Об этом сообщили в оперативном штабе республики по борьбе с COVID-19.
БИЗНЕС Online 13:09
Гаджеты

Процессоры Apple для PC получат компоновку big.LITTLE

Согласно слайду, который появился в утечке, компания планирует создавать свои процессоры по схеме big.LITTLE.
Игромания.ру 05:51
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Общество

В Казахстане объявили 13 июля днём траура по жертвам коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телеобращения объявил 13 июля в стране днём общенационального траура по жертвам коронавирусной инфекции.
RT на русском 10:50
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Футбол

РФС обязал «Рубин» выплатить неустойку «Спартаку» за трансфер Бакаева

Палата РФС по разрешению споров провела заседание по поводу перехода полузащитника «Рубина» Солтмурада Бакаева из «Спартака».
Спорт-Экспресс 11:38
Происшествия

В Геленджике мощный ливень затопил центральную набережную

В Геленджике на части центральной набережной из-за сильного дождя образовалось скопление воды.
Российская газета 08:52
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Футбол

Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов уже направил главе комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семену Андрееву письмо с просьбой дать оценку провокационному высказыванию гендиректора чемпионов России сезона-2019/2020.
Газета.Ru 10:18
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
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Политика

Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
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Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на автомобилях Lada

SpeedMe 04:58
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
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Общество

Выплату повышенного пособия по безработице в России продлили на август

Мишустин подписал документ о продлении повышения минимального размера пособия по безработице на август.
Телеканал 360° вчера в 08:23
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Политика

В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT

Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
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Общество

Московские театры могут открыться 1 августа

Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
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Кино

Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel

Персонаж Флоренс Пью («Солнцестояние», «Маленькие женщины») — Елена Белова — станет новой супергероиней в киновселенной Marvel и заменит Наташу Романофф.
Портал Субкультура вчера в 11:57
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Футбол

Футболист «Лацио» дисквалифицирован на четыре матча за укус соперника

Футболист "Лацио" Патрик Габаррон получил дисквалификацию на четыре игры за то, что укусил соперника во время матча 31-го тура чемпионата Италии против "Лечче", сообщается в релизе на официальном сайте серии А. Встреча "Лечче" - "Лацио" прошла во вторник, 7 июля, в Лечче и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
РИА Новости 10:22
Футбол

«Спартак» нашел нового генерального директора

Московский футбольный клуб «Спартак» нашел нового генерального директора.
Lenta.ru 12:45
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Здоровье

Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ

Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:33
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Происшествия

Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями

Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода, начатую после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 11:10
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Транспорт

В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах

RT на русском 12:23
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Здоровье

263 человека заразились коронавирусом в Свердловской области за сутки

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено ещё 263 случая коронавируса.
Уральский меридиан 03:35
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

РИА Новости вчера в 10:02
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Шоу-бизнес

Друг Норкиной оценил причастность Цымбалюк-Романовской к ее смерти

В Сети всерьез обсуждают «причастность» пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, бывшей жены актера Армена Джигарханяна, к смертям радиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергей Заграевского.
iReactor 07:27
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Происшествия

В Москве задержали Петра Верзилова

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
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Общество

ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
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Происшествия

Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» умерла после 11 лет лечения

РБК 06 июля в 11:33
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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