Коронавирус
РИА НовостиМишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии
Российские власти максимально снизили издержки бизнеса во время эпидемии, чтобы сохранить рабочие места, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест
Московский Комсомолец10:37
Мишустин: власти максимально снизили издержки бизнеса для сохранения занятости
Rambler News Service12:09
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