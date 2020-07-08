Российские власти максимально снизили издержки бизнеса во время эпидемии, чтобы сохранить рабочие места, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии

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