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РИА НовостиРИА НовостиМишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии

Российские власти максимально снизили издержки бизнеса во время эпидемии, чтобы сохранить рабочие места, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Мишустин рассказал о мерах поддержки бизнеса в период пандемии

ФедералПресс14:35

Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест

Московский Комсомолец10:37

Мишустин: власти максимально снизили издержки бизнеса для сохранения занятости

Rambler News Service12:09

Мишустин рассказал о принятых для сохранения занятости мерах

Lenta.ru12:08

Власти снизили издержки бизнеса ради сохранения занятости, заявил Мишустин

Газета.Ru12:00

Михаил Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест

Коммерсантъ11:32

Мишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии

РИА Новости13:58
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Цена золота достигла рекордного максимума с 2011 года

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Слухи о военных «вертолетах с коронавирусом», которые распыляют дезинфицирующие вещества над населенными пунктами Казахстана, опровергла 8 июля пресс-служба минобороны республики.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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