Коронавирус
Невские НовостиМишустин оценил меры по поддержке бизнеса в период пандемии
Премьер-министр России рассказал, какие меры предприняли для поддержания бизнеса в период пандемии коронавируса. Он также упомянул увеличенное пособие для безработных и проект плана действий для восстановления занятости и доходов населения.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Михаил Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест
Коммерсантъвчера в 11:32
Мишустин: власти максимально снизили издержки бизнеса для сохранения занятости
Rambler News Serviceвчера в 12:09
Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест
Московский Комсомолецвчера в 10:37
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика
Володин назвал недопустимым шантаж со стороны ЛДПР из-за дела Фургала
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств.
РБК 05:45
Общество
Собянин: Театры и кинотеатры Москвы откроются 1 августа
"С 1 августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%", - отметил глава города.
Российская газета 05:53
Авто
Старую Toyota Supra продают вдвое дороже новой
На площадке Streetside Classics появилось объявление о продаже Toyota Supra 1997 года выпуска с пробегом 58,7 тысячи километров: за старый спорткар просят 93 тысячи долларов (6,6 миллиона рублей).
Motor 04:37
Общество
Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля
Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом сообщил мэра столицы Сергей Собянин в своем блоге.
ТАСС 05:48
Здоровье
Коронавирус в Омской области победили уже 2605 человек
По данным регионального минздрава на 9 июля, за сутки в Омской области выявлено 89 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число заболевших от начала эпидемии в регионе – 4374.
Омскрегион 05:38
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в Instagram на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Наука
Анализ ДНК подтвердил теорию норвежского археолога Тура Хейердала
В 1947 году норвежский археолог Тур Хейердал совершил путешествие на плоту из Южной Америки в Полинезию, чтобы показать, что это было возможно и для древних людей.
Pravda.Ru 04:09
Происшествия
Полиция Австрии не исключает, что убийство россиянина могло быть заказным
Баумшлагер отметил, что правоохранители не исключают того, что это могло быть заказное убийство, с одной стороны, а с другой – могла произойти ссора.
Газета.Ru 05:54
Политика
Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина
Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 05:45
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Происшествия
Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке
Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время купания в озере. Предположительно, она могла утонуть.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Экономика
Благотворительные фонды сообщили о дефиците препарата для лечения рака
К концу года пациенты онкологических клиник могут остаться без препарата винкристин для лечения рака, сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на главу фонда «Подари жизнь» Екатерину Шергову.
РБК 05:24
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев отреагировал на уход Газизова в «Спартак»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о решении Шамиля Газизова перейти на должность генерального директора московского "Спартака".
Газета.Ru 04:35
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Здоровье
Алтайский край «откатят» на первый этап борьбы с коронавирусом
Эпидситуация заставляет руководство Алтайского края принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
Алтапресс 04:46
Политика
Трамп уведомил Конгресс США о выходе страны из ВОЗ
Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ.
Страна Советов on-line вчера в 09:23
Общество
Смольный отказался согласовывать митинг против поправок в Конституцию
Peterburg2.ru 05:52
Шоу-бизнес
Гарик Харламов «отметил» развод с Кристиной Асмус в караоке-клубе
Согласно информации источника, на днях Гарик Харламов посетил караоке в столице, устроив вечеринку для друзей и коллег по случаю завершения съёмок одного из проектов.
Дни24 05:54
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Общество
К сотрудникам «Открытой России» и депутату Галяминой пришли с обысками
Следственный комитет проводит обыск у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и муниципального депутата Юлии Галяминой, сообщила РБК председатель «Открытой России» Анастасия Буракова.
РБК 02:12
Происшествия
В регионе коронавирусом заболели ещё два школьника
В Калининградской области за сутки выявили 14 случаев COVID-19.
Клопс 04:21
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor вчера в 08:42
Шоу-бизнес
Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания
Тимати и Артем Юнусовы открыли Chicken Mafia. Фото: Instagram @timatiofficial Как известно, у Тимати есть сеть ресторанов Black Star Burger.
HotGeo 05:25
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
RT на русском вчера в 15:49
Политика
Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07