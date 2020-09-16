Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

Мишустин оценил ситуацию в российской экономике

Российский премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства оценил ситуацию в российской экономике. «К действующим против нашей страны санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски», — отметил Мишустин.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Мишустин оценил ситуацию в российской экономике

RT на русском07:34
Национальная служба новостей

«Не по грани, а за гранью». Нечаев о мерах поддержки экономики во время карантина

Национальная служба новостей11:13
Газета.Ru

Мишустин признался, что экономике РФ удалось пройти по очень тонкой грани

Газета.Ru07:47
Известия

Мишустин оценил стрессоустойчивость российской экономики

Известия07:39
Российская газета

Вскрытые резервы

Российская газета11:19
ФАН

Мишустин заявил, что РФ удалось «пройти по острию» на фоне пандемии

ФАН07:32
РИА Новости

Мишустин оценил принятый в России комплекс мер по борьбе с COVID-19

РИА Новости07:14

Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Василия Марковича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла республики в Латвии и лишил его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии
RT на русском14:47
86

Илон Маск обвинил Билла Гейтса в невежестве

Глава Tesla Илон Маск отреагировал на заявление Билла Гейтса о том, что автомобили с электродвигателем хороши только для путешествий на короткие дистанции, а для грузовых машин, преодолевающих большие расстояния, требуется иное решение.
Газета.Ruвчера в 07:42
1

Джордж Клуни решил пожить отдельно от супруги Амаль Алауддин и детей

В последнее время Джордж Клуни и Амаль Алауддин практически не появляются вместе в свете, а недавно инсайдеры сообщили, что актёр вскоре съедет от жены и детей в новый дом, который строится по соседству с особняком звёздной семьи.
Дни2412:50

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости12:52
650

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
389

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
138

Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
21