Мишустин оценил ситуацию в российской экономике
Смотрите также
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Тарзан опубликовал признание в измене Королевой с двумя девушками
Сына Никаса Сафронова не выпускают из турецкого отеля
Apple повысила в России цены на гаджеты
Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии
Парламент Японии утвердил Ёсихидэ Сугу новым премьер-министром страны
В Чечне сообщили, кто осквернил святыни в Калининграде
Волка в перезапуске «Ну, погоди» озвучит Гарик Харламов
Михаил Ефремов сообщил о намерении создать российский тюремный театр
Кабмин РФ обсудит проект федерального бюджета на три года 16 сентября
Мишустин объяснил необходимость повышения налогов
Мишустин заявил, что медицинская помощь в России останется бесплатной
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Зюганов оценил предложение перевезти тело Ленина в США
СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой
ГБР Украины назвало причины потери Крыма
Российский премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства оценил ситуацию в российской экономике. «К действующим против нашей страны санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски», — отметил Мишустин.В источнике
Подробнее о событии
«Не по грани, а за гранью». Нечаев о мерах поддержки экономики во время карантина
Национальная служба новостей11:13