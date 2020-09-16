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Мишустин оценил ситуацию в российской экономике

Российский премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства оценил ситуацию в российской экономике. «К действующим против нашей страны санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски», — отметил Мишустин.В источнике
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Российская газета

Вскрытые резервы

Российская газета11:19
Национальная служба новостей

«Не по грани, а за гранью». Нечаев о мерах поддержки экономики во время карантина

Национальная служба новостей11:13
Известия

Мишустин оценил стрессоустойчивость российской экономики

Известия07:39
Газета.Ru

Мишустин признался, что экономике РФ удалось пройти по очень тонкой грани

Газета.Ru07:47
ТАСС

Мишустин заявил, что России удалось «пройти по острию» в условиях санкций и пандемии

ТАСС07:35
RT на русском

Мишустин оценил ситуацию в российской экономике

RT на русском07:34
РИА Новости

Мишустин оценил принятый в России комплекс мер по борьбе с COVID-19

РИА Новости07:14

Источник сообщил о возбуждении дела в связи со смертью Тесака

Челябинские следователи разберутся в обстоятельствах смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в рамках уголовного дела о доведении до самоубийства, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Источник сообщил о возбуждении дела в связи со смертью Тесака
Интерфакс13:40

Стало известно, где хотел бы отбывать наказание Ефремов

Артист Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, хотел бы отбывать наказание в Чувашии, рассказала РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости13:37
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Черноморец — Рубин 2:4

В матче элитного группового раунда Бетсити-Кубка России «Рубин» на выезде победил «Черноморец» (4:2). В составе гостей забивали Иван Игнатьев, Хван Ин Бом и Денис Макаров, который сделал дубль.
Спорт-Экспресс13:44

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
Известия19:23
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