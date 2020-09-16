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RT на русском
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Мишустин оценил ситуацию в российской экономике

Российский премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства оценил ситуацию в российской экономике. «К действующим против нашей страны санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски», — отметил Мишустин.В источнике
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Российская газета

Вскрытые резервы

Российская газета11:19
ТАСС

Мишустин заявил, что России удалось «пройти по острию» в условиях санкций и пандемии

ТАСС07:35
Газета.Ru

Мишустин признался, что экономике РФ удалось пройти по очень тонкой грани

Газета.Ru07:47
Известия

Мишустин оценил стрессоустойчивость российской экономики

Известия07:39
Национальная служба новостей

«Не по грани, а за гранью». Нечаев о мерах поддержки экономики во время карантина

Национальная служба новостей11:13
RT на русском

Мишустин оценил ситуацию в российской экономике

RT на русском07:34
РИА Новости

Мишустин оценил принятый в России комплекс мер по борьбе с COVID-19

РИА Новости07:14

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомости07:26
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ruвчера в 04:57
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Грызлов заявил о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу

Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года, теперь весь комплекс допмер придется обсуждать заново, заявил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
Взгляд.ру13:41

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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В Кремле сочли преждевременным прогнозирование «нормандского саммита»

В Москве считают преждевременным говорить о проведении очередной встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), так как парижские договоренности еще не выполнены.
Известия11:32