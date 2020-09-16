Мишустин оценил ситуацию в российской экономике
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Российский премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства оценил ситуацию в российской экономике. «К действующим против нашей страны санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски», — отметил Мишустин.В источнике
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«Не по грани, а за гранью». Нечаев о мерах поддержки экономики во время карантина
Национальная служба новостей11:13