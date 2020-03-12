Общество

RT на русскомRT на русскомМишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

«Несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена к минимуму», — подчеркнул Мишустин. По его словам, Россия приняла все необходимые упреждающие и профилактические меры по недопущению распространения коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать158

Подробнее о событии

Мишустин призвал граждан РФ с пониманием относиться к мерам по борьбе с коронавирусом

Интерфакс04:16

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

RT на русском04:54

Мишустин попросил россиян о понимании в связи с мерами по коронавирусу

РБК04:47

Мишустин: угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму

ТАСС04:42

Мишустин призвал россиян внимательно отнестись к здоровью

РИА Новости04:34

Мишустин заявил, что Россия максимально обезопасила себя от коронавируса

Московский Комсомолец04:21

Мишустин: угроза коронавируса в России сведена к минимуму

Коммерсантъ05:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Политика

Трамп запретил въезд в США из Европы

Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
РИА Новости вчера в 21:26
Армия и оружие

Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике

Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
REGNUM вчера в 02:07
Финансы

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года

Последний раз индекс находился ниже отметки в 1000 пунктов 31 июля 2017 года. Индекс Мосбиржи снижается на 5,1% - до 2366,4 пункта.
ТАСС 05:05
Общество

В школах Казахстана объявят досрочные каникулы

«Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года», — назвал он одну из мер профилактики коронавируса.
Известия 02:45
Политика

Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали

В интервью проекту ТАСС Владимир Путин рассказал, как его обманывали продавцы в советское время.
Мой Брянск 03:51
Общество

Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
РБК 04:40
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия

В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств

Российская газета 00:37
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 04:34
Космос

Илон Маск: спутники Starlink не вызовут проблем у астрономов

SpaceNews / Caleb Henry В свою очередь Илон Маск (на фото выше), глава компании SpaceX, планирующей запустить в ближайшие годы на орбиту до 42 тыс. спутников в рамках проекта Starlink, утверждает, что это никак не помешает астрономам в изучении космоса.
3DNews 10 марта в 03:38
Здоровье

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
Российская газета вчера в 09:28
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается.
BFM.ru 05:13
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Происшествия

Самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Кемерове

Вести.Ru 00:43
Общество

Иностранцы практически полностью прекратили покупать туры в Россию

Потери в сфере въездного туризма России могут стать сильнейшим ударом по туристическому бизнесу за последние 20 лет из-за оттока туристов на фоне ситуации с коронавирусом, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 01:54
Общество

Роскачество выявило небезопасные презервативы

Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
REGNUM 02:08
Общество

С 13 марта Россия ограничивает авиасообщение с Европой

Российский штаб по борьбе с распространением нового коронавируса, поражающего легкие человека, объявил об ограничении авиасообщения со странами Европы — Италией, ФРГ, Францией и Испанией.
Мойка78 вчера в 14:54
Происшествия

ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Газета.Ru 03:33
Общество

Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
РИА Новости 03:52
Авто

Опубликован эскиз на внедорожную версию Porsche 911 от ателье Gemballa

Хотя детали о внедорожной версии спортивного купе 911 скрыты в тайне, мы знаем, что проект полностью профинансирован, и Марк Филипп объединился с некоторыми важными именами в автомобильной промышленности: ателье Akrapovic поможет в создании выхлопной системы, Michelin и BF Goodrich предоставят шины, специалисты из KW Automotive займутся совершенствованием подвески.
CarsWeek.ru 09 марта в 05:25
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Виновные в ракетном обстреле иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские и британские военнослужащие, должны быть привлечены к ответственности, заявили госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Газета.Ru 03:32
Гаджеты

Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока

Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Народные новости 03:03
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.
ТАСС 04:55
Гаджеты

Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Представлен будущий хит продаж Redmi Note 9 Pro Компания Redmi только что официально анонсировала бюджетный флагман линейки Redmi Note, который, как и ожидалось, получил название Redmi Note 9 Pro Max.
iXBT.com 03:27
Авто

В России появится обновленный Mitsubishi Outlander

Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, ООО "ММС Рус" объявил о начале производства Outlander 2020 модельного года на Калужском заводе "ПСМА Рус".
МонаВиста вчера в 11:43
Шоу-бизнес

Актриса Валентина Талызина госпитализирована

Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в медицинское учреждение.
Телепрограмма вчера в 07:14
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Футбол

Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»

Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
РИА Новости 09 марта в 11:52
Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное