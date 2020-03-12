Общество
RT на русскомМишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
«Несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена к минимуму», — подчеркнул Мишустин. По его словам, Россия приняла все необходимые упреждающие и профилактические меры по недопущению распространения коронавируса.
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Политика
Трамп запретил въезд в США из Европы
Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
Армия и оружие
Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике
Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
Финансы
Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года
Последний раз индекс находился ниже отметки в 1000 пунктов 31 июля 2017 года. Индекс Мосбиржи снижается на 5,1% - до 2366,4 пункта.
Общество
В школах Казахстана объявят досрочные каникулы
«Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года», — назвал он одну из мер профилактики коронавируса.
Политика
Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали
В интервью проекту ТАСС Владимир Путин рассказал, как его обманывали продавцы в советское время.
Общество
Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет
На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Происшествия
В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Космос
Илон Маск: спутники Starlink не вызовут проблем у астрономов
SpaceNews / Caleb Henry В свою очередь Илон Маск (на фото выше), глава компании SpaceX, планирующей запустить в ближайшие годы на орбиту до 42 тыс. спутников в рамках проекта Starlink, утверждает, что это никак не помешает астрономам в изучении космоса.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний
Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
Политика
Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса
Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Общество
Иностранцы практически полностью прекратили покупать туры в Россию
Потери в сфере въездного туризма России могут стать сильнейшим ударом по туристическому бизнесу за последние 20 лет из-за оттока туристов на фоне ситуации с коронавирусом, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Общество
Роскачество выявило небезопасные презервативы
Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
Общество
С 13 марта Россия ограничивает авиасообщение с Европой
Российский штаб по борьбе с распространением нового коронавируса, поражающего легкие человека, объявил об ограничении авиасообщения со странами Европы — Италией, ФРГ, Францией и Испанией.
Происшествия
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Общество
Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Авто
Опубликован эскиз на внедорожную версию Porsche 911 от ателье Gemballa
Хотя детали о внедорожной версии спортивного купе 911 скрыты в тайне, мы знаем, что проект полностью профинансирован, и Марк Филипп объединился с некоторыми важными именами в автомобильной промышленности: ателье Akrapovic поможет в создании выхлопной системы, Michelin и BF Goodrich предоставят шины, специалисты из KW Automotive займутся совершенствованием подвески.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Виновные в ракетном обстреле иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские и британские военнослужащие, должны быть привлечены к ответственности, заявили госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Гаджеты
Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока
Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Политика
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.
Гаджеты
Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Представлен будущий хит продаж Redmi Note 9 Pro Компания Redmi только что официально анонсировала бюджетный флагман линейки Redmi Note, который, как и ожидалось, получил название Redmi Note 9 Pro Max.
Авто
В России появится обновленный Mitsubishi Outlander
Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, ООО "ММС Рус" объявил о начале производства Outlander 2020 модельного года на Калужском заводе "ПСМА Рус".
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Талызина госпитализирована
Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в медицинское учреждение.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»
Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.