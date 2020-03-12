Общество
RT на русскомМишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
«Несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена к минимуму», — подчеркнул Мишустин. По его словам, Россия приняла все необходимые упреждающие и профилактические меры по недопущению распространения коронавируса.
Читать в источнике
Оценить518
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:51, Ашберн
Общество
В Европе осталась всего одна страна без коронавируса
Черногория стала единственной страной в Европе, до которой не добралась коронавирусная инфекция.
Гаджеты
В России стартовали продажи Samsung Galaxy S20
Изначально новые флагманы Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra должны были поступить в продажу в пятницу, 13 марта.
Кино
12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах
Как рассказала кинозвезда, 12-летняя Эвер Габо Йовович получила роли в двух фильмах – супергеройском боевике и диснеевской экранизации книг о Питере Пэне.
Политика
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
Общество
В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса
Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
Армия и оружие
В США заявили о перехвате российских Ту-142 у берегов Аляски
7 марта минобороны Великобритании сообщило, что несколько истребителей Typhoon британских Королевских ВВС поднимались на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142, осуществлявших полет над Восточной Атлантикой.
Политика
В Кремле прокомментировали возможность ограничения въезда из Европы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявил, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.
Киберспорт
Мейджор ESL One Los Angeles отменили из-за коронавируса
Организаторы ESL One Los Angeles 2020 отменили мейджор из-за вспышки коронавируса.
Общество
Названы продукты для защиты организма от вирусов
Испанская газета La Vanguardia перечислила продукты, которые способны поддержать работу иммунной системы.
Общество
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Футбол
ЦСКА допустит на матчи с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов
Жеребьевка пройдет 12 марта в 16:00 мск. Также отмечается, что владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча.
Происшествия
Заболевший коронавирусом россиянин летел транзитом через Австрию
Один из трех заболевших коронавирусом жителей Подмосковья летел из Италии транзитом через Австрию.
Финансы
Курс доллара на 11 марта 2020: американская валюта достигала отметки в 73 рубля
Курс рубля в среду, 11 марта 2020 года, продолжил падание по отношению к доллару и евро.
Общество
Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины
Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира
Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Армия и оружие
США нанесли авиаудар по базам иракского ополчения на границе с Сирией
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Общество
В Петербурге задержаны участники одиночных пикетов
Финансы
Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года
Индекс РТС – один из основных российских фондовых индикаторов – упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Технологии
Роскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и TON
В Роскомнадзоре намерены рассмотреть возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным
В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Общество
Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга
Единоборства
В случае поражения Кадыров пообещал закинуть Емельяненко в подвал
«Закинуть в подвал» бойца смешанного стиля Александра Емельяненко в случае поражения от Магомеда Исмаилова пообещал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Наука
В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории
В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории. Уникальное открытие принадлежит американским ученым-палеонтологам.
Происшествия
Россиянин три месяца жил с мертвой женой
Мужчина жил три месяца с мертвой женой: с августа по октябрь 2019 года.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.