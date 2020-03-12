Общество

RT на русскомRT на русскомМишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

«Несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена к минимуму», — подчеркнул Мишустин. По его словам, Россия приняла все необходимые упреждающие и профилактические меры по недопущению распространения коронавируса.
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Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

RT на русском04:54

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

РБК04:47

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Lenta.ru04:26

Мишустин: угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму

ТАСС04:42

Мишустин призвал граждан РФ с пониманием относиться к мерам по борьбе с коронавирусом

Интерфакс04:16

Мишустин заявил о минимальной угрозе распространения коронавируса в РФ

Известия04:16

Мишустин дал оценку угрозе распространения коронавируса в России

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
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