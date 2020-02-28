Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации заявил, что вопрос о снижении налогов на труд рассматривается российским правительством, однако к нему необходимо подходить аккуратно.

Общество Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.

Политика Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".

Происшествия Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД Полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, похищавших квартиры и деньги умерших москвичей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Футбол Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).

Армия и оружие Названа защита российских самолетов в Сирии Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.

Политика Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.

Общество Аппарат Голиковой отреагировал на письмо АТОР В аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой получили письмо Ассоциации туроператоров России (АТОР), касающееся запрета на продажу туров в Италию и другие страны в связи с распространением коронавируса.

Политика Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Здоровье Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса Вспышка коронавируса не проходит бесследно: ученые ищут лекарства, врачи пытаются вылечить больных, а федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых вещей и продуктов в случае эпидемии вируса COVID-19.

Политика В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.