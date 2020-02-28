Экономика
ИзвестияМишустин оценил возможность снижения налога на труд
Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации заявил, что вопрос о снижении налогов на труд рассматривается российским правительством, однако к нему необходимо подходить аккуратно.
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Общество
Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса
Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Авто
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Происшествия
Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД
Полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, похищавших квартиры и деньги умерших москвичей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Экономика
Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд
В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали гибель турецких военных в Идлибе
Турецкие военные в Идлибе погибли вне наблюдательных постов, это происходило во время наступления террористов.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас назвали дочь несуществующим русским именем
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою новорожденную дочь Машей.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Аппарат Голиковой отреагировал на письмо АТОР
В аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой получили письмо Ассоциации туроператоров России (АТОР), касающееся запрета на продажу туров в Италию и другие страны в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Политика
Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Здоровье
Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса
Вспышка коронавируса не проходит бесследно: ученые ищут лекарства, врачи пытаются вылечить больных, а федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых вещей и продуктов в случае эпидемии вируса COVID-19.
Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Политика
Законопроект о санкциях за нарушения при плебисците внесён в Госдуму
Законопроект о об ответственности за нарушение в ходе общероссийского голосование по поправкам в Конституции РФ внесены в госдуму.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Биатлон
Россия стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Сборная России финишировала на второй позиции по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Биатлон
Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).