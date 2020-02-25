Экономика
Экономика сегодняМишустин рассказал о программах развития самых бедных регионов РФ
Десять субъектов РФ, где сложилась наиболее тяжелая социально-экономическая ситуация, будут выведены из зоны бедности с помощью индивидуальных программ развития, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в Курган.
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