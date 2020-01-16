Музыка

Mockva.ruMockva.ruМишустин оказался автором музыки двух песен Лепса

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса. Эту информацию подтвердил ТАСС источник, близкий Российскому авторскому обществу.
Читать в источнике
Комментировать103

Подробнее о событии

Источник: Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Лепса

ТАСС10:29

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Ведомости06:15

От Мишустина до Жириновского: главные «музыкальные» политики России

Телеканал 360°09:46

«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса

Известия07:08

Соавтор песен Лепса подтвердил работу с Мишустиным

РБК07:07

Соавтор Мишустина Вулых рассказал, как они работали над песней «Зола»

Московский Комсомолец12:08

Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным

Lenta.ru07:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Технологии

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru 12:54
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Происшествия

Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Lenta.ru 14:25
Гаджеты

Nvidia официально снизила цену на видеокарту GeForce RTX 2060

Ожидается, что данный адаптер по своей производительности расположится между GeForce GTX 1660 Ti и RTX 2060.
iXBT.com 14:27
Экономика

ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
РБК 09:01
Политика

Путин назначил Мишустина новым премьер-министром

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщается на сайте Кремля.
РБК 08:36
Политика

В сенате США началось разбирательство по делу об импичменте Трампа

Сенат США официально получил обвинительное заключение по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
RT на русском 13:15
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 09:57
Футбол

Друг Игбуна поехал в больницу с полисом футболиста. Хотел сэкономить

Чемпионат 10:40
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.
Известия 12:59
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей 12:11
Общество

Сын Джона Толкина скончался в возрасте 95 лет

RT на русском 14:07
Футбол

Медведев ответил, почему «Зенит» выступил против расширения РПЛ

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об инициативе по расширению числу участников РПЛ.
Нева Спорт 12:53
Происшествия

Опубликованы кадры с места посадки SSJ 100 на недействующую полосу

РИА Новости 11:00
Кино

Назван актёрский состав сериала «Властелин колец»

Профиль вчера в 16:04
Общество

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
РИА Новости 04:43
Автоспорт

Квят прошел подгонку сиденья перед новым сезоном

Россиянин проходил подгонку сиденья для нового болида, сообщает Twitter «Альфа Таури».
Спорт-Экспресс 13:42
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Происшествия

В Москве во время ссоры соседей по коммуналке пострадали три девочки

В Москве во время ссоры соседей пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
РБК 14:20
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10

Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
ToDay News Ufa 10:51
Шоу-бизнес

Композитор Дунаевский объявил о разводе с седьмой женой

Композитор Максим Дунаевский сообщил о разводе с седьмой супругой Мариной Рождественской.
Вечерняя Москва 07:20
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Политика

СМИ узнали о реакции Мишустина на то, что Путин назначил его премьером

Западные СМИ сообщают об удивлении Михаила Мишустина, который до вчерашнего дня возглавлял ФНС России, тем, что он был рекомендован президентом на роль главы правительства.
Росбалт 13:08
Политика

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Предполагается, что в группу войдут писатель Захар Прилепин, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, сенатор Алексей Пушков, депутат ГД Ирина Роднина, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие.
Эхо Москвы вчера в 14:56
Общество

Авербух ответил на обвинения Рудковской

Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.
РИА Новости вчера в 12:53
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Происшествия

Бывший вице-премьер Дагестана приговорен к 4,5 годам колонии

Махачкалинские известия 08:35
Общество

СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко

Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
РБК 14:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Григорий Лепс
Певец
Советский и российский певец, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон» и др.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное