Музыка
Mockva.ruМишустин оказался автором музыки двух песен Лепса
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса. Эту информацию подтвердил ТАСС источник, близкий Российскому авторскому обществу.
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Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
Политика
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщается на сайте Кремля.
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
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Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.
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Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Происшествия
В Москве во время ссоры соседей по коммуналке пострадали три девочки
В Москве во время ссоры соседей пострадали трое детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
Шоу-бизнес
Композитор Дунаевский объявил о разводе с седьмой женой
Композитор Максим Дунаевский сообщил о разводе с седьмой супругой Мариной Рождественской.
Политика
СМИ узнали о реакции Мишустина на то, что Путин назначил его премьером
Западные СМИ сообщают об удивлении Михаила Мишустина, который до вчерашнего дня возглавлял ФНС России, тем, что он был рекомендован президентом на роль главы правительства.
Политика
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Предполагается, что в группу войдут писатель Захар Прилепин, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, сенатор Алексей Пушков, депутат ГД Ирина Роднина, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие.
Общество
Авербух ответил на обвинения Рудковской
Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Происшествия
Бывший вице-премьер Дагестана приговорен к 4,5 годам колонии
Общество
СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко
Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко.