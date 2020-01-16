Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса. Эту информацию подтвердил ТАСС источник, близкий Российскому авторскому обществу.

Экономика ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).

Политика Путин назначил Мишустина новым премьер-министром Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщается на сайте Кремля.

Политика Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе Киев представил предложения по разведению сил и средств на трех дополнительных участках, названия данных пунктов не разглашаются.

Общество В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.

Политика Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.

Гаджеты Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10 Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.

Политика Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию Предполагается, что в группу войдут писатель Захар Прилепин, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, сенатор Алексей Пушков, депутат ГД Ирина Роднина, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие.

Общество Авербух ответил на обвинения Рудковской Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.