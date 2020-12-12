Российский лидер подчеркнул, что это не связано с пандемией коронавируса, просто внутренние цены пытаются подогнать под мировые. Мишустин обвинил в произошедшем глав профильных ведомств и провел отдельное совещание. Ростом цен на еду заинтересовалась Генпрокуратура.

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