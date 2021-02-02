Мишустин осмотрел недостроенный Ики-Бурульский водопровод в Калмыкии
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе осмотра инфраструктуры Ики-Бурульского группового водопровода в Элисте.В источнике
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