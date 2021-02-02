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REGNUM
REGNUM

Мишустин осмотрел недостроенный Ики-Бурульский водопровод в Калмыкии

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе осмотра инфраструктуры Ики-Бурульского группового водопровода в Элисте.В источнике
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Степные вести

Михаил Мишустин: «7,4% жителей лишь обеспечены качественной питьевой водой. Это, конечно, беда!»

Степные вестивчера в 15:11
Российская газета

Степь просит пить

Российская газетавчера в 10:09
ТАСС

Кабмин выделит Калмыкии около 110 млн рублей на расселение аварийного жилья

ТАССвчера в 09:03
Интерфакс - Россия

Мишустин поручил разобраться, почему проблема водоснабжения Калмыкии за столько лет не была решена

Интерфакс - Россиявчера в 08:20
Московский Комсомолец Калмыкия

Калмыкии окажут помощь для решения насущных вопросов

Московский Комсомолец Калмыкиявчера в 10:57
RT на русском

Мишустин 2 февраля посетит Калмыкию

RT на русском1 февраля в 14:43
Волга-Каспий

Премьер Михаил Мишустин едет вселять оптимизм в Калмыкию

Волга-Каспий1 февраля в 06:30

Навальному заменили условный срок на реальный и отправили в колонию на 3,5 года

1. Алексею Навальному пересмотрели наказание Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание Алексею Навальному (учредителю Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) на реальный срок — 3,5 года колонии общего режима.
Lenta.ruвчера в 12:25

SpaceX свозит в космос не тренировавшихся в NASA людей

Ранее SpaceX уже объявила о двух контрактах с частными компаниями — Space Adventures и Axiom Space — и недавно даже объявила состав миссии Axiom: все четверо членов экипажа являются предпринимателями, но один из них ранее был астронавтом NASA и летал в космос четыре раза.
N+1вчера в 08:24