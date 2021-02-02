SpaceX свозит в космос не тренировавшихся в NASA людей

Ранее SpaceX уже объявила о двух контрактах с частными компаниями — Space Adventures и Axiom Space — и недавно даже объявила состав миссии Axiom: все четверо членов экипажа являются предпринимателями, но один из них ранее был астронавтом NASA и летал в космос четыре раза.