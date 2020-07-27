Общество

ТАССТАССМишустин освободил Голомолзина от должности замглавы ФАС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Анатолия Голомолзина от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по его просьбе, следует из распоряжения правительства. Документ опубликован на портале правовой информации.
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«Освободить Голомолзина Анатолия Николаевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», — говорится в документе
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Голомолзин ушел с должности замглавы ФАС

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Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
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Политика

Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда, им мог бы стать Минпромторг.
РИА Новости 08:06
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Авто

Модульный электрокар eBussy появится в Европе

Уже в следующем году появится кемпер, небольшой грузовик, однообъемный вэн и даже электропикап. Экстерьер новинки выполнен в стиле ретро.
ГЛАС.RU 08:00
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Общество

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии

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РИА Новости 09:19
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Происшествия

Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК.
РБК 09:13
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Кино

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

Полный ТОП-11 от Тарантино представлен ниже: 1.
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Технологии

Mastercard запустила в России сервис безналичных чаевых

В основе безналичных чаевых — специальная платформа Mastercard Transfer HUB, на которой в России реализован ряд проектов денежных переводов, сообщили в платежной системе.
Коммерсантъ 09:40
Происшествия

Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова

Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
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Политика

В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:49
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Общество

Главе минздрава Свердловской области предрекли отставку

REGNUM 08:38
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Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

RT на русском 07:10
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Общество

Кравцов объявил о введении доплаты классным руководителям с 1 сентября

«С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям — по 5 тыс. руб.», — заявил Кравцов.
РБК 07:52
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Авто

«АвтоВАЗ» представил новый универсал Lada Largus Cross Quest

Российские дилеры начали принимать обновленные версии универсала Lada Largus Cross, который будет представлен в специальной версии Quest.
Деловое.ТВ 06:22
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Футбол

В Москве закрыли на реконструкцию стадион «Торпедо»

Москва 24 вчера в 17:58
Политика

FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США

За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
Газета.Ru 07:09
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Общество

Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
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Происшествия

СИЗО эвакуировали в Москве из-за пожара

На территории женского СИЗО-6 в Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 09:45
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
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Общество

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
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Армия и оружие

ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья

Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех.
Военное обозрение 08:37
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Армия и оружие

Появилось фото боевого лазера на подлодке США

ВМС США опубликовали фото АПЛ Minnesota в связи с благодарностью от командования, заработанной ее экипажем.
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
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Спорт

Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт 05:39
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Происшествия

Бывший гонщик «Формулы-1» разбил машину стоимостью миллион евро

Немец управлял суперкаром McLaren Senna LM, стоимость которого оценивается в один миллион евро.
Lenta.ru 09:10
Общество

Роспотребнадзор не нашел коронавируса на пляжах Кубани

Роспотребнадзор 27 июля сообщил, что на курортах Краснодарского края вспышки коронавируса не фиксируются.
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Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

РБК 06:29
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Общество

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Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
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Общество

«Белавиа» возобновит полеты в города России не ранее 7 августа

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 7 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)», — сообщил авиаперевозчик.
Известия 09:40
Финансы

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля.
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Экономика

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
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