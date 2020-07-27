с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Анатолия Голомолзина от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по его просьбе, следует из распоряжения правительства. Документ опубликован на портале правовой информации.

Политика Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда, им мог бы стать Минпромторг. 1

Авто Модульный электрокар eBussy появится в Европе Уже в следующем году появится кемпер, небольшой грузовик, однообъемный вэн и даже электропикап. Экстерьер новинки выполнен в стиле ретро. 9

Общество Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией туристических объектов в Абхазии, считают эпидемиологическую обстановку в республике благополучной, сообщает пресс-служба абхазского минздрава. 4

Происшествия Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК. 4

Технологии Mastercard запустила в России сервис безналичных чаевых В основе безналичных чаевых — специальная платформа Mastercard Transfer HUB, на которой в России реализован ряд проектов денежных переводов, сообщили в платежной системе.

Политика В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 761

Общество Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью. 404

Происшествия СИЗО эвакуировали в Москве из-за пожара На территории женского СИЗО-6 в Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *. 1,3K

Спорт Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио. 2

Происшествия Бывший гонщик «Формулы-1» разбил машину стоимостью миллион евро Немец управлял суперкаром McLaren Senna LM, стоимость которого оценивается в один миллион евро.

Общество «Белавиа» возобновит полеты в города России не ранее 7 августа «В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: во все пункты России по 7 августа (Краснодар, Сочи по 15 августа)», — сообщил авиаперевозчик.