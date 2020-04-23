Политика

ВедомостиВедомостиМишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли. Такое распоряжение опубликовал Telegram-канал «Единой России», на сайте правительства документа пока нет. Партия подчеркнула, что настаивала на увольнении Овсянникова.
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Премьер-министр Михаил Мишустин уволил зам.главы Минпромторга Дмитрия Овсянникова после инцидента в аэропорту Ижевска

Эхо Москвы01:32

Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга

ТАССвчера в 13:17

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

RT на русскомвчера в 15:43

Мишустин уволил Овсянникова после скандала в Ижевске

РИА Новостивчера в 14:11

Мишустин официально уволил Овсянникова после скандала в аэропорту

РБКвчера в 14:10

Мишустин освободил Овсянникова от должности замглавы Минпромторга

Известиявчера в 21:14

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова после инцидента в Ижевске

Интерфаксвчера в 13:14
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Политика

Помпео вновь высказался о неразглашении Китаем данных о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео вновь высказался о том, что китайские власти предположительно сокрыли информацию о вспышке нового коронавируса.
Известия вчера в 23:10
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Происшествия

Свято-Успенский мужской монастырь подожгли в Одессе

Неизвестные подожгли Свято-Успенский мужской монастырь УПЦ в Одессе. Об этом со ссылкой на представителя Одесской епархии сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 22:03
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,5K
Энергетика

Deutsche Bank спрогнозировал, на сколько хватит средств ФНБ

Эксперты банка выяснили, что ликвидные ресурсы ФНБ на апрель достигли $120 млрд, до этой суммы они снизились со $150 млрд в марте 2020 года.
Газета.Ru 01:18
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Происшествия

В Петербурге работник банка украл у пенсионера 30 миллионов рублей

В Петербурге менеджера по работе с VIP-клиентами одного из городских банков заподозрили в мошенничестве и обмане пожилого клиента, который потерял более 30 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 11:39
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Политика

Путин уволил заместителя Бастрыкина

Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы СК — руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина и уволил его с военной службы.
РБК 22 апреля в 16:04
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Происшествия

Из-за массового заражения коронавирусом в артели «Кривбасс» возбуждено уголовное дело

Из-за массового заражения COVID-19 в артели "Кривбасс" возбудили уголовное дело по статье 236 "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
Вести.Ru 01:25
Общество

Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом

Президент США Дональд Трамп предложил изучить возможность лечения коронавируса солнечным светом.
Телеканал 360° вчера в 21:56
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Здоровье

В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
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Футбол

Месси назван лучшим футболистом за последние 25 лет, Роналду — второй

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси возглавил список лучших игроков за последние 25 лет по версии издания FourFourTwo.
Sport24.ru 00:40
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 09:29
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Происшествия

В Новосибирской области пожары уничтожили более 50 строений

В Мошковском районе Новосибирской области полыхает крупный ландшафтный пожар, который уничтожил порядка 50 строений в садовом товариществе "Надежда".
Российская газета вчера в 13:31
4
Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости вчера в 13:21
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Общество

Автор рецепта конфет «Птичье молоко» умерла во Владивостоке

Чулкова является автором рецепта конфет «Птичье молоко», которые появились в 1967 году, а также конфет «Комета», «Метеорит», «Золотой Рог» и шоколадно-вафельного торта «Мечта».
РБК 01:22
5
Общество

Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Начальник главного управления МВД России по НСО Юрий Стреликов подал в отставку 24 апреля.
Atas.info 01:15
3
Экономика

Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки

Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ вчера в 01:43
56
Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru вчера в 08:24
1,2K
Общество

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 22 апреля в 14:03
2,2K
Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ вчера в 07:17
29
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса

"Пандемии двух других зоонозных (для которых естественным "резервуаром" являются животные - ИФ) коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014), закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - сказал он на онлайн-конференции, организованной "МК".
Интерфакс вчера в 11:13
14
Армия и оружие

В Чечне объяснили появление федеральных войск в республике

News.ru 22 апреля в 04:34
2,1K
Общество

Магазины в России вводят ограничения для покупателей

Некоторые гипермаркеты начали вводить запрет для покупателей на посещение магазинов без медицинских масок.
Национальная служба новостей вчера в 11:24
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Экономика

Долги россиян перед МФО за год увеличились на 47%

Количество просроченных долгов россиян перед микрофинансовыми организациями увеличилось на 47% по сравнению с прошлым годом.
VSE42.RU вчера в 22:36
25
Экономика

На сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей

Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 00:52
Кино

Чемпионка UFC Валентина Шевченко сломала кости Холли Берри

На съемках фильма «В синяках» чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко сломала несколько костей актрисе Холли Берри.
Культуромания вчера в 17:06
Общество

Минобороны закончило строительство медцентра в подмосковном Одинцово

Минобороны России досрочно закончило работы по строительству многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцово.
Газета.Ru 01:04
1
Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
806
Происшествия

В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса

РИА Новости 00:13
19
Здоровье

В Амурской области коронавирус подозревают у двух человек

17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
Телепорт 22 апреля в 20:30
9
Энергетика

Нефть дорожает на 4-5% на новостях о напряженности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть после обвала в начале недели уверенно растут третью торговую сессию подряд на фоне заявлений ряда стран о сокращении добычи и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:07
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Дмитрий Овсянников
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации с 25 октября 2019 года. Губернатор Севастополя с 18 сентября 2017 по 11 июля 2019.
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