Политика

ВедомостиВедомостиМишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли. Такое распоряжение опубликовал Telegram-канал «Единой России», на сайте правительства документа пока нет. Партия подчеркнула, что настаивала на увольнении Овсянникова.
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Мишустин освободил Овсянникова от должности замглавы Минпромторга

Известия21:14

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова

РИА Новости14:11

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова

Коммерсантъ13:32

Мишустин официально уволил Овсянникова после скандала в аэропорту

РБК14:10

Мишустин уволил обматерившего людей в аэропорту замминистра

Lenta.ru13:22

Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга

ТАСС13:17

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова после инцидента в Ижевске

Интерфакс13:14
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 22:46, Ашберн
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
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Происшествия

«Газель» загорелась вечером 23 апреля на ул. Красноармейской в Чите

Автомобиль «Газель», стоящий рядом с газовой колонкой, воспламенился вечером 23 апреля по ул. Красноармейской в Чите.
ZAB.RU 22:21
Экономика

Лидеры ЕС утвердили экстренную программу перезапуска экономики

Лидеры стран ЕС утвердили программу помощи экономике, пострадавшей от коронавируса, на €540 млрд.
Вести ФМ 16:18
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН

Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством.
RT на русском 22:19
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Общество

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости 09:19
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Общество

Собянин предложил распространить пропускной режим на всю Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру Москвы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:07
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
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Авто

На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня вчера в 03:10
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Энергетика

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru 22:06
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Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
5,1K
Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
2,5K
Общество

В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения

Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM 18:36
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Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
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Общество

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС вчера в 05:01
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
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Экономика

Эксперты объяснили, почему в России не раздают «вертолетные деньги»

Российские власти на фоне текущей ситуации в экономике из-за распространения в стране коронавируса не станут раздавать россиянам "вертолетные деньги", поскольку пока государство не исчерпало запас более подходящих в нынешних условиях мер, а прямые выплаты могут привести к инфляционному шоку в стране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости 17:20
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Биатлон

Мартен Фуркад — о самоизоляции: «Застрял дома с женой и двумя психами»

Француз отредактировал описание своего профиля в Instagram. «Застрял дома с женой и двумя психами», — написал Фуркад.
Спорт-Экспресс 17:20
Общество

Митрополит Тихон опроверг информацию СМИ о том, что у него коронавирус

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что у митрополита Тихона обнаружили коронавирус средней тяжести, обсуждается вопрос о перевозке владыки в Санкт-Петербург.
ТАСС 16:43
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Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
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Политика

США планируют усилить присутствие в Арктике

RT на русском 16:32
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Гаджеты

AMD Ryzen 3 300X почти не уступает Intel Core i7-7700K

Согласно результатам одноядерного тестирования производительности новый процессор Ryzen 3 3300X от AMD отстает от Intel Kaby Lake 7-го поколения всего на 0,5%. Поскольку производительность одного ядра не всегда является одинаковой для разных процессоров, еще неизвестно, насколько хорошо Ryzen 3 3300X работает при работе всех четырех ядер.
МИТ 15:25
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Происшествия

На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию

"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
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Футбол

Андрей Лунёв: буду рвать жопу, чтобы попасть в европейский топ-чемпионат

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о желании попробовать свои силы в европейском чемпионате.
Чемпионат 20:24
Общество

Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь

Эхо Москвы 13:31
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Общество

Разин уверен, что режим самоизоляции в России продлится до июня

Почему выбрана именно эта дата, Разин не пояснил. Однако он добавил, что режим самоизоляции может быть повторно введен в ноябре.
Невские Новости вчера в 12:13
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Общество

На Сахалине принимают указ, который запретит делать ремонт до 15:00

Куприна напомнила, что сегодня по закону Сахалинской области шуметь в рабочие дни нельзя с 22:00 до 6 утра, а в выходные и праздничные дни — до 9 утра.
РИА Сахалин-Курилы 02:37
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Экономика

Собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%

Якушев добавил, что из-за этого может появиться определенное отставание отрасли ЖКХ, в связи с этим Минстрой готовит дополнительный антикризисный план.
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Общество

«Союзмультфильм» хочет вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Коммерсантъ 19:59
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Происшествия

Коронавирус зарегистрирован в 12 районах Иркутской области

По данным на вечер 23 апреля в Иркутской области коронавирус зафиксировали уже в 12 муниципальных образованиях.
Иркутск Сегодня 20:45
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Дмитрий Овсянников
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации с 25 октября 2019 года. Губернатор Севастополя с 18 сентября 2017 по 11 июля 2019.
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