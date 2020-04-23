Политика

ВедомостиВедомостиМишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли. Такое распоряжение опубликовал Telegram-канал «Единой России», на сайте правительства документа пока нет. Партия подчеркнула, что настаивала на увольнении Овсянникова.
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Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

RT на русском15:43

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова

РИА Новости14:11

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова после инцидента в Ижевске

Интерфакс13:14

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова

Коммерсантъ13:32

Мишустин уволил обматерившего людей в аэропорту замминистра

Lenta.ru13:22

Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга

ТАСС13:17

Мишустин официально уволил Овсянникова после скандала в аэропорту

РБК14:10
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка

ТАСС 02:24
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Авто

В России открылся автосалон новых советских автомобилей

Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
Автоновости дня 01:40
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Шоу-бизнес

Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины

Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru 09:51
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Происшествия

У осужденного в колонии в Мурманской области выявили коронавирус

Первый случай коронавирусной инфекции выявлен в колонии в поселке Ревда в Мурманской области у осужденного, заболевание протекает в легкой форме, в колонии введен карантин, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 04:30
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Происшествия

77 человек инфицированы коронавирусом в ЕАО

В Еврейской автономии на 10 утра 24 апреля подтверждено инфицирование 77 человек, девять из которых уже выздоровели, сообщили корр. РИА Биробиджан в управлении по внутренней политике ЕАО.
РИА Биробиджан 20:21
Автоспорт

Квят устроил рок-концерт в совместном эфире с Гасли

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят устроил рок-концерт в совместном видеоподкасте с напарником по команде Пьером Гасли.
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Технологии

Для сибирского синхротрона нашли оборудование

Lenta.ru 08:41
Здоровье

В Петербурге для пациентов с коронавирусом развернут около 5500 мест

Почти 5500 мест для пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19 развернут в Санкт-Петербурге до 28 апреля.
RT на русском 18:53
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Общество

На Сахалине принимают указ, который запретит делать ремонт до 15:00

Куприна напомнила, что сегодня по закону Сахалинской области шуметь в рабочие дни нельзя с 22:00 до 6 утра, а в выходные и праздничные дни — до 9 утра.
РИА Сахалин-Курилы 02:37
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Интернет

«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер

В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru вчера в 08:45
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Общество

Минобрнауки РФ рассчитывает начать учебный год 1 сентября

Москва, 22 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Новый учебный год в России начнётся 1 сентября, на такой вариант ориентируется Министерство образования и науки.
REGNUM вчера в 05:31
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
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Происшествия

Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве

В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Коммерсантъ 05:59
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Авто

Новый пикап Hyundai станет массовым автомобилем

Hyundai Santa Cruz станет массовой глобальной моделью. Предварительная цена пикапа - от 25 тыс. долларов (1,8 млн. рублей).
Новые автомобили 13:03
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Общество

СМИ рассказали о гигантских очередях из голодных американцев

Руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер рассказал, что никогда не видел таких огромных очередей за продуктами.
Известия 18:35
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Здоровье

В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии у пациентов, об этом в интервью "Российской газете" рассказал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
РИА Новости 20:15
Здоровье

Глава Бурятии потребовал увольнения главврача больницы в Улан-Удэ

Глава региона Алексей Цыденов поручил министру здравоохранения принять решение как можно скорее.
ФедералПресс 20:31
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Культура

Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о критике в свой адрес, которую стала получать после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза".
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Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
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Общество

Производители водки просят Росстандарт не запрещать «чекушки»

Как пишет «Коммерсантъ», после 1 июля 2020 года из продажи может исчезнуть крепкий алкоголь в небольших бутылках.
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Армия и оружие

На Донбассе боец ВСУ расстрелял сослуживцев

Народная милиция ДНР сообщает о новых конфликтах в рядах ВСУ на Донбассе. Сегодня ночью в распоряжении 128-й бригады произошла перестрелка.
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Музыка

The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню

Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru 20:15
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Общество

Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса

Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:06
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
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Общество

В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус

РИА Новости 11:17
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Шоу-бизнес

Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой

Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
РИА Новости 10:21
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Экономика

Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей

Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях.
Общественное телевидение России 07:14
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Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
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Дмитрий Овсянников
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации с 25 октября 2019 года. Губернатор Севастополя с 18 сентября 2017 по 11 июля 2019.
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