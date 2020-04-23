Политика
RT на русскомМишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» со ссылкой на соответствующее распоряжение.
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 18:02, Ашберн
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Авто
Новый Opel Mokka станет полностью электрическим
Компания Opel готовит выход совершенно новой генерации компактного кроссовера Mokka, который теперь полностью переведен на платформу PSA.
Автоновости дня 05:43
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
Наука
Жук-листоед поможет избавить людей от аллергии
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature Communications, жук-листоед смог защитить 2,3 миллиона жителей европейских стран от аллергии на пыльцу этого растения.
ToDay News Ufa 21 апреля в 14:56
Здоровье
Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса
В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь.
Российская газета 09:13
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Футбол
Джикия рассказал, против кого в России тяжелее всего играть
Капитан московского «Спартака» и защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, кого считает самым сложным соперником в чемпионате России.
Свободная Пресса 16:36
Общество
Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
ТАСС вчера в 17:02
Происшествия
В Мурманске скончался четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом
Северянин почувствовал недмогание 8 апреля, а спустя 5 дней, после ухудшения симптомов, вызвал скорую помощь, но от госпитализации до подтверждения результатов взятого анализа на коронавирус отказался.
Вечерний Мурманск 16:53
Футбол
Юмтити может заменить Кулибали в «Наполи»
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити является приоритетной целью «Наполи» в случае продажи Калиду Кулибали.
Матч ТВ 16:55
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
«21 самолёт-разведчик и шесть разведывательных БПЛА вели воздушную разведку вдоль границ и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении газеты.
RT на русском 17:42
Гаджеты
Какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12
В список смартфонов, которые первыми получат MIUI 12, вошло 25 моделей.
iXBT.com вчера в 22:55
Происшествия
В Мурманской области резко выросло число зараженных коронавирусом
Мурманск, 23 апреля 2020, 00:11 — REGNUM Число зараженных в Мурманской области выросло до 606 — за сутки положительный тест на SARS-CoV-2 подтвердился у 97 человек.
REGNUM вчера в 17:11
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс 09:01
Шоу-бизнес
Личный водитель Надежды Бабкиной заболел коронавирусом
Еще до госпитализации артистка успела заразить коронавирусом личного водителя. Также заболели жена и сын водителя.
Daily 04:26
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Авто
«Прощальную» версию седана GS представил «Lexus»
Седан GS впервые появился в 1933 году. В России продажи данного представителя закончились еще в 2018 году.
ГЛАС.RU 06:39
Гаджеты
AMD Ryzen 3 300X почти не уступает Intel Core i7-7700K
Согласно результатам одноядерного тестирования производительности новый процессор Ryzen 3 3300X от AMD отстает от Intel Kaby Lake 7-го поколения всего на 0,5%. Поскольку производительность одного ядра не всегда является одинаковой для разных процессоров, еще неизвестно, насколько хорошо Ryzen 3 3300X работает при работе всех четырех ядер.
МИТ 15:25
Здоровье
В Казахстане увеличилось число медиков, которым выплатят премии
Нур-Султан, 23 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Вдвое увеличится число медиков в Казахстане, которым выплатят премии за борьбу с коронавирусом.
REGNUM 08:08
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ 21 апреля в 19:23
Шоу-бизнес
Умерла автор песен группы «Ласковый май»
Невские Новости 05:54
Общество
Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной
Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
Известия вчера в 14:13
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
Политика
Зеленский позвал Саакашвили в правительство
Михаил Саакашвили получил предложение от президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера по реформам в правительстве страны.
Российская газета вчера в 08:51
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом
В рамках одного из эфиров с рэпером Kyivstoner знаменитость сделала неожиданное признание о групповом сексе, которым она занималась во время «ВИА Гры».
Bimru.ru 02:06
Авто
В России открылся автосалон новых советских машин
Среди выставленных на продажу машин есть Волги, Моквичи, Жигули, а также присутствует и несколько раритетных Toyota и Mercedes.
Tvoe-avto.com 05:01