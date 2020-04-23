Политика

RT на русскомRT на русскомМишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» со ссылкой на соответствующее распоряжение.
Читать в источнике
Комментировать202

Подробнее о событии

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

RT на русском15:43

Мишустин уволил обматерившего людей в аэропорту замминистра

Lenta.ru13:22

Мишустин официально уволил Овсянникова после скандала в аэропорту

РБК14:10

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова

Коммерсантъ13:32

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова

РИА Новости14:11

Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга

ТАСС13:17

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова после инцидента в Ижевске

Интерфакс13:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 18:02, Ашберн
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
5,1K
Авто

Новый Opel Mokka станет полностью электрическим

Компания Opel готовит выход совершенно новой генерации компактного кроссовера Mokka, который теперь полностью переведен на платформу PSA.
Автоновости дня 05:43
Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
125
Наука

Жук-листоед поможет избавить людей от аллергии

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature Communications, жук-листоед смог защитить 2,3 миллиона жителей европейских стран от аллергии на пыльцу этого растения.
ToDay News Ufa 21 апреля в 14:56
4
Здоровье

Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса

В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь.
Российская газета 09:13
31
Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
103
Футбол

Джикия рассказал, против кого в России тяжелее всего играть

Капитан московского «Спартака» и защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, кого считает самым сложным соперником в чемпионате России.
Свободная Пресса 16:36
2
Общество

Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан

Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля.
ТАСС вчера в 17:02
15
Происшествия

В Мурманске скончался четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом

Северянин почувствовал недмогание 8 апреля, а спустя 5 дней, после ухудшения симптомов, вызвал скорую помощь, но от госпитализации до подтверждения результатов взятого анализа на коронавирус отказался.
Вечерний Мурманск 16:53
Футбол

Юмтити может заменить Кулибали в «Наполи»

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити является приоритетной целью «Наполи» в случае продажи Калиду Кулибали.
Матч ТВ 16:55
Интернет

«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров

Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
51
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
3
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

«21 самолёт-разведчик и шесть разведывательных БПЛА вели воздушную разведку вдоль границ и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении газеты.
RT на русском 17:42
Гаджеты

Какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12

В список смартфонов, которые первыми получат MIUI 12, вошло 25 моделей.
iXBT.com вчера в 22:55
Происшествия

В Мурманской области резко выросло число зараженных коронавирусом

Мурманск, 23 апреля 2020, 00:11 — REGNUM Число зараженных в Мурманской области выросло до 606 — за сутки положительный тест на SARS-CoV-2 подтвердился у 97 человек.
REGNUM вчера в 17:11
77
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
4,7K
Общество

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс 09:01
661
Шоу-бизнес

Личный водитель Надежды Бабкиной заболел коронавирусом

Еще до госпитализации артистка успела заразить коронавирусом личного водителя. Также заболели жена и сын водителя.
Daily 04:26
31
Политика

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
737
Футбол

Месси предпочел бы видеть в «Барсе» Неймара, а не Лаутаро

Sports.ru 14:35
Авто

«Прощальную» версию седана GS представил «Lexus»

Седан GS впервые появился в 1933 году. В России продажи данного представителя закончились еще в 2018 году.
ГЛАС.RU 06:39
Гаджеты

AMD Ryzen 3 300X почти не уступает Intel Core i7-7700K

Согласно результатам одноядерного тестирования производительности новый процессор Ryzen 3 3300X от AMD отстает от Intel Kaby Lake 7-го поколения всего на 0,5%. Поскольку производительность одного ядра не всегда является одинаковой для разных процессоров, еще неизвестно, насколько хорошо Ryzen 3 3300X работает при работе всех четырех ядер.
МИТ 15:25
1
Здоровье

В Казахстане увеличилось число медиков, которым выплатят премии

Нур-Султан, 23 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Вдвое увеличится число медиков в Казахстане, которым выплатят премии за борьбу с коронавирусом.
REGNUM 08:08
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ 21 апреля в 19:23
2,9K
Шоу-бизнес

Умерла автор песен группы «Ласковый май»

Невские Новости 05:54
1
Общество

Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной

Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
Известия вчера в 14:13
2,2K
Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
7
Политика

Зеленский позвал Саакашвили в правительство

Михаил Саакашвили получил предложение от президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера по реформам в правительстве страны.
Российская газета вчера в 08:51
1K
Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом

В рамках одного из эфиров с рэпером Kyivstoner знаменитость сделала неожиданное признание о групповом сексе, которым она занималась во время «ВИА Гры».
Bimru.ru 02:06
9
Авто

В России открылся автосалон новых советских машин

Среди выставленных на продажу машин есть Волги, Моквичи, Жигули, а также присутствует и несколько раритетных Toyota и Mercedes.
Tvoe-avto.com 05:01
53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Овсянников
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации с 25 октября 2019 года. Губернатор Севастополя с 18 сентября 2017 по 11 июля 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное