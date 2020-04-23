Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Политика Российские дипломаты обвинили Украину в кощунстве Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации. 97

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Экономика Компании с долгами по налогам не получат «зарплатные» субсидии На портале «Экономика без вируса», где собраны антикризисные меры поддержки, появились требования к предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ), которые претендуют на получение государственных субсидий. 360

Энергетика Потребители отказываются от сжиженного газа Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ. 8

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Политика Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. 2

Футбол Ибрагимович сыграет в товарищеском матче за «Хаммарбю» Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в пятницу сыграет товарищеский матч в составе «Хаммарбю».

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Кино 3D-мультфильм про Чебурашку создали японцы Японские мультипликаторы представили короткометражный 3D-мультфильм о Чебурашке, об этом сообщает Anime News Network. 36

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Футбол Кикнадзе: некоторые интерпретируют ситуацию с Самохваловым неподобающе Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.

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Происшествия Экс-директора «Транспортной компании» Южно-Сахалинска подозревают в получении 9 млн рублей взяток Как стало известно ИА Sakh.com, Александр Подолян, экс-директор южно-сахалинского МУП "Транспортная компания", выполняющего пассажирские перевозки в областном центре, стал фигурантом еще одного уголовного дела.