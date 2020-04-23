Политика
RT на русскомМишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» со ссылкой на соответствующее распоряжение.
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Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Политика
Российские дипломаты обвинили Украину в кощунстве
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости 19:03
Гаджеты
AMD Ryzen 3 300X почти не уступает Intel Core i7-7700K
Согласно результатам одноядерного тестирования производительности новый процессор Ryzen 3 3300X от AMD отстает от Intel Kaby Lake 7-го поколения всего на 0,5%. Поскольку производительность одного ядра не всегда является одинаковой для разных процессоров, еще неизвестно, насколько хорошо Ryzen 3 3300X работает при работе всех четырех ядер.
МИТ 15:25
Шоу-бизнес
Водитель Бабкиной опроверг сообщения о своем заражении коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев опроверг сообщения о том, что его семья и он сам заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 11:24
Наука
Ученые рассказали, как прожить дольше с помощью кофе
Шведские ученые рассказали, как лучше пить кофе, чтобы прожить дольше.
ToDay News Ufa 08:56
Биатлон
Тихонов: «Не намерен претендовать на пост президента СБР»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не рассматривает возможность возвращения на пост президента Союза биатлонистов России.
Sport24.ru 06:07
Экономика
Компании с долгами по налогам не получат «зарплатные» субсидии
На портале «Экономика без вируса», где собраны антикризисные меры поддержки, появились требования к предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ), которые претендуют на получение государственных субсидий.
Право.ру 03:55
Кино
Майкл Мэндо может вернуться к роли Вааса
Культуромания вчера в 15:29
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
RT на русском 16:19
Политика
Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса
Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:31
Футбол
Ибрагимович сыграет в товарищеском матче за «Хаммарбю»
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в пятницу сыграет товарищеский матч в составе «Хаммарбю».
Sport24.ru 17:52
Политика
Трамп: Коронавирус более приспособлен к холоду и сухости, чем к теплу
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские ученые доказали, что коронавирусная инфекция менее устойчива в теплом и влажном климате, нежели в сухом и холодном, сообщает «Интерфакс».
МИР 24 18:57
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Общество
Рамзан Кадыров рассказал о смешном случае с Магомедом Даудовым
Чеченская Республика Сегодня 15:41
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Кино
3D-мультфильм про Чебурашку создали японцы
Японские мультипликаторы представили короткометражный 3D-мультфильм о Чебурашке, об этом сообщает Anime News Network.
Neva.Today 15:30
Наука
Названы главные мишени коронавируса в организме человека
Группа американских ученых из Массачусетского института и Гарварда назвала самые уязвимые для коронавируса органы человека, которые инфекция атакует в первую очередь.
iReactor 07:55
Политика
США планируют усилить присутствие в Арктике
RT на русском 16:32
Общество
Собянин допустил ужесточение ограничительных мер в Москве
Принятые на сегодняшний день в Москве меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальны, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.
ТАСС 11:54
Футбол
Кикнадзе: некоторые интерпретируют ситуацию с Самохваловым неподобающе
Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.
РИА Новости 15:38
Общество
Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
Шоу-бизнес
Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции
23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове.
ТВ Центр 05:58
Происшествия
Экс-директора «Транспортной компании» Южно-Сахалинска подозревают в получении 9 млн рублей взяток
Как стало известно ИА Sakh.com, Александр Подолян, экс-директор южно-сахалинского МУП "Транспортная компания", выполняющего пассажирские перевозки в областном центре, стал фигурантом еще одного уголовного дела.
Сахалин.Инфо вчера в 21:40
Авто
Начал продаваться недорогой аналог кросса Nissan X-Trail
Концерн Nissan и производитель из Китая Dongfeng сообщили о начале реализации нового паркетника Venucia Star, сконструированного на обновленной архитектуре Nissan X-Trail.
Pnzdrive 02:21
Шоу-бизнес
Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины
Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru 09:51