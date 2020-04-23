Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

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Общество МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 19

Общество Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня.

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