Политика
RT на русскомМишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» со ссылкой на соответствующее распоряжение.
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Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Общество
Италия установила новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Общее число вылечившихся составило 57 576 граждан. Кроме того, в Италии за сутки скончались 464 пациента.
Газета.Ru 12:34
Общество
Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Общество
Названо последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29
Шоу-бизнес
Виктория Боня живет с Алексом Смерфитом в период самоизоляции
Несмотря на расставание, Виктории Боне и Алексу Смерфиту удалось сохранить теплые дружеские отношения ради общей дочери Анджелины.
StarHit.ru вчера в 13:30
Общество
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
Общество
Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд
Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня.
ТАСС 14:13
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Футбол
УЕФА назвал условия, при которых клубы могут не пустить в еврокубки
В УЕФА назвали условия, при которых клубы не допустят в розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Vprognoze.ru 12:53
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Экономика
Путин поручил утвердить льготную ипотеку под 6,5% до 1 мая
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая утвердить льготную ипотечную программу, которая позволяет гражданам предоставлять кредиты на приобретение жилья по 6,5% годовых на весь срок.
Телеканал Санкт-Петербург 04:44
Авто
Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5
Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс вчера в 03:29
Общество
В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с ОРВИ
В Москве врачи обязаны делать тест на коронавирус всем пациентам с симптомами ОРВИ, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 14:42
Шоу-бизнес
Водитель Бабкиной опроверг сообщения о заражении коронавирусом
Rambler News Service 10:25
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
Общество
В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
Общество
Маникюрные салоны вновь откроются в Тверской области – губернатор
Маникюрные салоны вновь откроются в Тверской области, но при условии соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
АиФ Тверь 14:30
Экономика
Кабмин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru 15:26
Общество
В Швейцарии начали исследование иммунитета жителей к коронавирусу
Швейцарские исследователи приступили к сбору образцов крови местных жителей, чтобы установить, какая доля населения страны имеет иммунитет к новому типу коронавируса, сообщает SwissInfo.
Интерфакс 15:33
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Здоровье
В Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города
«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
Известия 12:45
Общество
Каким предприятиям разрешат работать в Крыму с 1 мая
Премьер-министр Республики Крым Юрий Гоцанюк сегодня сообщил, каким предприятиям будет разрешено работать с 1 мая в регионе, в котором в рамках режима повышенной готовности введена и действует до 30 апреля обязательная изоляция населения.
Примечания 04:32
Общество
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
Политика
Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики
Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
Общество
Рестораторы оценили план Роспотребнадзора по поэтапному открытию кафе
Совладелец сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов отметил, что план Роспотребнадзора пока лишь рекомендация властям.
РБК 13:50
Здоровье
В дагестанской больнице медсестер с ОРВИ держали в подсобке
В социальных сетях появилось видео, на котором медсестры одной из больниц города Дербента лечатся от ОРВИ в комнате, предназначенной для хранения белья.
Радио Комсомольская правда 06:58