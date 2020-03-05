Политика
Вести.RuМишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу". Сторчаку 65 лет, он работал в Минфине с 1994 года.
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Общество
В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
Происшествия
Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье
Суд Москвы приговорил к штрафу в размере 270 тыс. рублей жителя Воронежа Михаила Квасова по обвинению в угрозах убийства столичному судье Станиславу Минину.
Общество
Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии с 60 до 55 лет у женщин и с 65 до 60 лет у мужчин, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Происшествия
В ДТП в Липецкой области погибли три человека
Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
Общество
Из-за коронавируса туристическая отрасль потеряет миллиарды долларов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе пожаловалась на то, что в связи с эпидемией коронавируса государственные органы РФ выдают рекомендации российским туроператорам, но порой не указывают сроки действия этих рекомендаций.
Энергетика
ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса
Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
Кино
На Netflix вышел третий сезон аниме Castlevania
На Netflix появился третий сезон анимационного сериала по мотивам игровой франшизы Castlevania.
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Происшествия
В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета
Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
«Из „Сочи“ хочу попасть на чемпионат Европы». Первое интервью Кокорина о новой жизни, тюрьме, планах
Общество
Вильфанд рассказал, когда ждать повторения аномально теплой зимы
Аномально теплые зимы вряд ли станут обычным делом в России, но и "традиционные" зимы будут уходить в прошлое, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Армия и оружие
Путин: ситуация в Идлибе требует прямого диалога с Эрдоганом
В Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным прилетел его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
Кино
Режиссер «Апгрейда» назвал причину, по которой бросил франшизу «Пила»
Происшествия
Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК
Следствие выясняет обстоятельства похищения восьмилетней школьницы в городе Нея Костромской области, которую нашли в доме местного жителя, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Общество
В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина
В Екатеринбурге активисты собираются устроить салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Матч Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» закончился со счетом 2:1 в пользу санкт-петербургской команды.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой
Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали, какое имя выбрали для новорожденной малышки.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Политика
В США запретили называть Пригожина «поваром Путина»
В постановлении Колумбийского окружного суда от 14 февраля 2020 года значится, что обвинению было бы неправильно предлагать какие-либо доказательства вмешательства в выборы с упоминанием Евгения Пригожина как "повара Путина".
Политика
Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах
Орган по разрешению споров ВТО 5 марта утвердил доклады апелляционного органа и третейской группы по спору, инициированному Украиной против России о поставках вагонов и железнодорожного оборудования.
Экономика
ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»
Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Космос
Астрономы оценили вред от спутников Илона Маска
Европейские астрономы детально просчитали вред, который причинят наблюдениям за небом группировки спутников наподобие Starlink от компании SpaceX.
Политика
Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя
Зеленский передумал помогать украинке, отказавшись присылать «отдельный самолет за собачкой», заявив, что «это уже немножко перебор».