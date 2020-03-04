Политика

Вести.RuВести.RuМишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу". Сторчаку 65 лет, он работал в Минфине с 1994 года.
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Сторчак покинул пост замминистра финансов

РИА Новости06:31

Сторчак покинул пост замминистра финансов РФ

Интерфакс05:28

Сторчак ушел с поста замминистра финансов

Коммерсантъ05:49

Мишустин уволил Сергея Сторчака с должности заместителя министра финансов

РБК05:48

Мишустин освободил от должности замминистра финансов Сторчака

ТАСС05:38

Сторчак покинул пост замминистра финансов России

RT на русском05:31

Экс-замминистра финансов Сторчак высказался о новом месте работы

Газета.Ru07:24
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Общество

Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето

В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Газета.Ru 03:51
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В число отклоненных попала большая часть поправок от КПРФ и "Справедливой России", в том числе: введение единой концепции государственной информационной политики, разработанной на принципах традиционных ценностей; разрешение России принимать на себя полномочия других государств; разрешение Совету Федерации временно отстранять от должности генпрокурора, если против него возбуждено уголовное дело.
РБК вчера в 13:24
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
RT на русском 05:34
Происшествия

Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье

Суд Москвы приговорил к штрафу в размере 270 тыс. рублей жителя Воронежа Михаила Квасова по обвинению в угрозах убийства столичному судье Станиславу Минину.
Известия 05:47
Политика

Муфтий Дагестана прокомментировал упоминание Бога в Конституции

Лезги газет вчера в 22:34
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском 03 марта в 09:35
Общество

В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
РИА Новости 06:47
Армия и оружие

В «колыбели сирийской революции» начались столкновения

Взгляд.ру вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Авто

Российский авторынок в феврале вернулся к падению

Напомним, согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2020 года продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России продолжат падение, составив 1,72 млн единиц – на 2,1% меньше, чем в прошлом году.
Автостат 06:28
Шоу-бизнес

В Москве госпитализирована звезда «Девчат» Инна Макарова

Легендарная советская, российская актриса Инна Макарова, Надя из культовой лирической комедии "Девчата", госпитализирована в одну из московских больниц.
Российская газета вчера в 11:09
Происшествия

Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Коммерсантъ вчера в 14:22
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

В четверг, 5 марта, в Кремле встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Российская газета 06:27
Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

"МОК вчера предоставил CAS нотариально заверенное заявление, сделанное доктором Родченковым, подтверждающее подлинность всех аффидевитов, предоставленных в ходе разбирательства, которое было принято коллегией арбитров", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.
РИА Новости вчера в 13:28
Биатлон

Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
РБК 06:15
Общество

Самая секретная в мире подлодка попала на фото

Forbes опубликовал фото субмарины типа Delfin — единственной кубинской подлодки.
РИА Новости 04:36
Армия и оружие

Сирия пыталась с помощью С-200 сбить турецкий F-16

Сирийская арабская армия пыталась сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) при помощи ЗРК С-200.
МонаВиста вчера в 12:38
Общество

Греф раскритиковал высшее образование в РФ

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что высшее образование в России находится на "очень низком уровне" из-за неэффективности системы управления.
Вестник Кавказа 03:17
Политика

Правительство Украины отправили в отставку

Верховная рада одобрила отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, что влечет за собой уход всего правительства страны.
BFM.ru вчера в 09:52
Политика

Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции

Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
РИА Новости 05:37
Общество

В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных

В России принципиально изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Вести.Ru 02:00
Политика

Зеленский оценил ситуацию с оставшейся в Китае из-за собаки украинкой

Оставшаяся в Китае из-за своей собаки украинка Анастасия Зинченко может быть эвакуирована на родину в любой день, однако ее собаку забрать на данный момент нельзя из-за ограничений, которые были введены китайскими властями в связи с коронавирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 07:29
Происшествия

В ДТП в Липецкой области погибли три человека

Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
ТАСС 06:18
Политика

Путин ответил на данные о половине желающей уехать из страны молодежи

Результаты соцопроса, проведенного Левада-центром осенью 2019 года, показали рекордное за последние 10 лет количество молодых людей, желающих уехать из России, — 53% граждан от 18 до 24 лет.
РБК 01:58
Политика

Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.
Российская газета 07:30
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК 03 марта в 20:10
Экономика

Определён комфортный для обслуживания ипотеки доход семьи в РФ

В России размер дохода среднестатистической семьи, для комфортного для обслуживания ипотечного кредита, на 1 февраля 2020 года составил 70,7 тыс. рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
REGNUM 06:00
Политика

Мария Бутина станет членом Партии прямой демократии

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится сегодня, 5 марта.
Коммерсантъ 02:23
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Сторчак Сергей Анатольевич
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель министра финансов Российской Федерации с 2005 года.
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