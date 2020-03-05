Политика
Вести.RuМишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу". Сторчаку 65 лет, он работал в Минфине с 1994 года.
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Сергей Сторчак: Я буду заниматься международными финансами — но несколько с другой стороны
Комсомольская правда06:25
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