Политика

ИнтерфаксИнтерфаксЖаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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с чего всё началось
«Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе
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RT на русском13:53

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Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Интерфакс14:00

Мишустин уволил Жарова с должности главы Роскомнадзора

Rambler News Service13:54

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от должности

Эхо Москвы13:52

Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора

РБК13:57

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ТАСС13:49

Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова

URA.Ru13:51

Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора

Коммерсантъ14:00
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Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
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Наталья Селезнева рассказала о невыносимом характере Демьяненко

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В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную

В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Российская газета 10:35
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"Роснефть" заявила в понедельник о намерении поставить Белоруссии нефть ровно на тех же условиях, которые НК предлагала Минску ранее, передает РИА "Новости" со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 12:17
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Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
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Власти Украины запретили выезд граждан за рубеж с целью туризма

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ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

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Политика

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Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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