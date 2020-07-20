Общество
Российская газетаМишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. Лукашевич подозревается в хищении более 50 миллионов рублей.
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с чего всё началось
«Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.РБК05:23
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Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич, арестованную за мошенничество
Комсомольская правда05:25
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По информации Роспотребнадзора на понедельник, 20 июля, за последние сутки на Дону у 115 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Evo-rus.com 04:15
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Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
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Газета.Ru 18 июля в 13:45