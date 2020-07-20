Общество

Российская газетаРоссийская газетаМишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. Лукашевич подозревается в хищении более 50 миллионов рублей.
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с чего всё началось
«Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в распоряжении
, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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